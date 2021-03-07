台灣高雄一名方姓男子，周日（7日）與其簡姓前妻在台鐵九曲堂火車站旁談判，二人隨後發生口角，遂決定回家取槍打算射擊對方；簡女的兩名男性友人見狀，馬上上前勸和，未料方男竟對二人開至少10槍，兩名男子被送院搶救後不治。警方表示，方男事後逃離現場，強調正全力追緝其下落。

警方表示，方男與簡女有感情及金錢方面的糾紛，二人相約在台鐵九曲堂火車站旁的伯公祠談判，隨後發生口角；方男於是回家取槍，於下午近6時折返現場打算射擊簡女，見簡女的劉姓及吳姓男友人見狀，上前勸和，便遭方男開槍射擊。

劉男及吳男及後被分別送到高雄長庚醫院及國軍高雄總醫院接受急救。院方表示，劉男身上有5處槍傷，抵達醫院時已無生命跡象，延至晚上約7時宣告死亡；吳男則身中3槍，傷口位於左臉、胸口與左手虎口，抵達醫院時無生命跡象，延至晚上約7時半不治。

警方事後在現場發現10枚彈殼，強調正全力追緝方男。高雄市警察局長黃明昭表示，方男有賭博、家暴前科，初步判斷他與簡女因房屋產權而發生爭執。

簡女事後被帶回問話，她指方男在現場開了逾10槍，「吳男中彈倒在地上了，他（方男）還一直開」，而她其後逃到附近一間卡拉OK反鎖躲藏，隔着玻璃看到方男對劉男開槍。

住在案發現場附近的王姓男子受訪時表示，當時聽到屋外傳來幾聲疑似鞭炮聲，一開始以為是寺廟在放鞭炮，沒想到卻驚見民眾驚惶逃跑；他又說，寺廟附近有一些兒童遊樂設施，平時都會有人在遊玩，豈料竟發生槍擊案。

台灣《蘋果新聞網》

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