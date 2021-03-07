台籍全國人大代表、富麗（香港）國際集團董事局主席蔡培輝今日建議，很多港澳台年輕人希望能到內地參軍，「鍛煉自己，保家衞國」。在他看來，國家應該重視港澳台年輕人希望在內地參軍的想法，如果能夠在軍隊里得到專業的培養和訓練，展現男兒本色，磨鍊堅強意志，提升國家認同感。不過，內地《兵役法》目前不是在香港適用的全國性法律，所以就沒有港人參軍的法律依據。

祖籍台灣台南，因母親是福建泉州南安人，他從小在泉州長大的蔡培輝表示，小時候，他的夢想是參軍，長大後如願以償地參加越戰，「扛起槍上了戰場，還榮立戰功」。這段參軍的經歷，喚起蔡培輝內地深處的家國情懷，他激動地說：「希望兩岸經濟發展、實現和平統一，支持兩岸盡快統一。」他又向「台獨」分子喊話說：「要分裂祖國，我們港澳台同胞絕對不答應！」

對於香港經濟前景，蔡培輝看法相當樂觀，他引用了內地經濟學者吳曉波的一句話來形容自己的心境：「一場危機之後，有人看到摧枯拉朽，有人看到全速重構。」在他看來，風雨如晦的香港也尚存轉機，只要遵照香港《基本法》，背靠大陸，立足香港之勢，香港發展經濟就有希望，前景就會光明，搞「港獨」不得民心，會走進死胡同。

事實上，早於2011年6月，時任港澳辦主任王光亞訪港與年輕人對話時首次提到，相信香港年輕人有加入解放軍或成為中國外交官的可能。新民黨當時還發起簽名活動，呼籲港人支持解放軍開放香港居民自願參軍的資格。2015年兩會，民建聯還建議鼓勵港人參與國事，包括建議設立制度讓港澳居民中的中國公民可自願應征入伍服義務兵役。同年1月，國防部發言人曾表示，內地《兵役法》不是在香港適用的全國性法律，港人參軍目前還沒有相應的法律制度。一些香港市民表達出參軍入伍為國防事業貢獻力量的意願，「我們對香港民眾的愛國熱情表示歡迎」。

中國台灣網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！