全國兩會的一個重要議題是「科技創新」，總理李克強昨日到廣西代表團參加《政府工作報告》審議，他提到要不惜重金時間，政府繼續支持蔗糖產業發展持續推進科技創新，提高蔗糖產業的競爭力。不過，國家工信部前部長苗圩今（7日）表示，在全球製造業四級梯隊格局中，中國仍處於第三梯隊，實現「製造強國」至少仍需30年。

廣西大學教授、蔗糖產業省部共建協同創新中心主任陳保善在會上建議，希望國家加大政策支持，以科技創新提升廣西糖業發展競爭力。他介紹，廣西蔗糖產量佔全國三分之二左右，由於規模化程度低、種植甘蔗的坡地難以蓄水等原因，與相鄰國家比較，生產成本高，產業效益低，競爭力始終不強。

李克強表示，蔗糖是食品加工行業中不可替代的重要原料。蔗糖生產看似小，但事關國家發展大局，與老百姓的實際生活息息相關。他說：「要組織一批科技人才，找準薄弱環節，不惜重金在蔗糖相關研究領域實現突破。要沉下心來，一步一個腳印，用3年、5年，甚至8年，攻克這一難關。這對國家和百姓都意義重大。」

中國實現「製造強國」目標至少仍需要30年

全國政協經濟委員會副主任、工業和信息化部前部長苗圩今日指出，推動製造業高質量發展，是當前和今後中國經濟發展中的重大戰略任務。他指出，近年來，中國製造業發展成就很大，但「大而不強、全而不優」的局面並未得到根本改變，基礎能力依然薄弱，關鍵核心技術受制於人。

他指出，在全球製造業四級梯隊格局中，中國處於第三梯隊，實現制造強國目標至少還需30年；而「卡脖子、掉鏈子」風險明顯增多，製造業佔GDP的比重下降得過早、過快，不僅拖累當期經濟增長，影響城鎮就業，還將帶來產業安全隱患，削弱中國經濟抗風險能力和國際競爭力。

王岐山發言熟背「習思想」

中國國家副主席王岐山昨日參加湖南代表團會議，他的發言中至少8次提到國家主席習近平，熟背「習思想」並串連成一大段發言講話。

他說：「黨的十九大將習近平新時代中國特色社會主義思想確立為黨的指導思想。3年多來，習近平總書記緊緊圍繞黨面臨的新形勢新任務，把人民對美好生活的向往作為根本出發點和落腳點，冷靜分析機遇和挑戰，既加強頂層設計，又破解現實難題，馬克思主義中國化得到新的豐富和發展，彰顯出強大的真理力量、實踐力量。全面建設社會主義現代化國家，不斷鞏固『富起來』、實現『強起來』，還有很長的路要走，是一次新的長征。」

他又指：「增強『四個意識』（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）、堅定『四個自信』（持續夯實道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）、做到『兩個維護』（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導），關鍵要從習近平新時代中國特色社會主義思想中找到分析和解決問題的方向方法，攻堅克難、真抓實幹，推動高質量發展﹔善於通過組織和制度創新，推進治理體系和治理能力現代化，確保中國特色社會主義制度行穩致遠。」

王岐山認為，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想要有科學精神，做到全面系統準確，密切聯繫黨史國史中華文明史，聯繫黨情國情世情，體悟思想理論脈絡和歷史文化源流，掌握貫穿其中的馬克思主義立場觀點方法。他重申，要用「心」學習，把自己擺進去，在知行合一上下功夫，不斷提高思想覺悟，增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

中國政府網／《證券時報》/人民網

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