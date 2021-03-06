【本報訊】外界估算近年被囚禁在新疆境內集中營的維吾爾及哈薩克族穆斯林人數近百萬人，美國認定中共在新疆犯下「種族滅絕」行為。對於北京重申設立「再教育營」是出於反恐和「去極端化」，世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提批評中國官方一直掩蓋引發衝突的因素，強調「沒有一個維吾爾人願意生活在中共殖民統治下」。

迫害延續到香港

迪里夏提接受本報訪問時批評，中共通過利用非司法程序，把新疆穆斯林關進集中營接受非人道的折磨，「還要逼維吾爾人放棄信仰、原有的生活方法，被徹底的洗腦，接受漢化。」對於有香港反送中示威者曾喊出「昨日新疆，今日香港」的口號，他認同中共針對維吾爾人的迫害已經延續到香港：「香港的危機，已經再次證明了中共政府對於自身對外的承諾從沒兌現過。」

流亡美國的哈薩克人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅則說，「中國至今沒有一個文件顯示哈薩克人參與過恐怖襲擊事件。」組織於2017年成立後，為羈押在新疆集中營的哈薩克族人以至哈薩克斯坦公民提供協助，至今已收集3萬份證人證詞，亦曾協助遭迫害的哈薩克族和維吾爾穆斯林逃離中國。但他前年被哈薩克當局指控涉嫌「製造社會矛盾」和「煽動民族仇恨」罪名，一度被軟禁後被迫離國，目前與家人定居美國德州，繼續從事人權運動。