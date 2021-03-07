美國白宮前天（5日）宣佈，台裔哥倫比亞大學法學教授吳修銘（Tim Wu）將加入白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理。吳修銘專長包括反托拉斯法，預料將對抗網路科技巨頭，他過去也曾撰文抨擊中國對互聯網的審查，呼籲美國不可姑息。吳修銘曾表示，是受台獨啟蒙者之一的父親影響而從政。

白宮發言人普薩基（Jennifer Psaki）表示，吳修銘在科技與競爭政策方面擁有豐富知識與經驗，有助美國總統拜登的支持工薪家庭、增強中產階級與保護消費者經濟議題。

吳修銘現年49歲，父親吳明達是早期台獨運動啟蒙人物。他曾說自己繼承反威權的傳統，注定與政治有不解之緣。

吳修銘2011年擔任美國聯邦貿易委員會高階顧問，對科技巨頭壟斷採鷹派立場。作為網絡的法律與政策專家，發明了「網絡中立」（Net Neutrality，指網絡服務供應商應採中立態度，不應控制網站連線來獲取利益）一詞。

美國《紐約時報》報道，吳修銘2014年時曾參與紐約州副州長的民主黨內初選，當時他在角逐黨內初選前往華人票倉拉票，說着一口流利的中文，大啖臭豆腐等台灣美食。

吳修銘2019年在《紐時》發表題為「美國不該對中國的互聯網審查姑息討好」的文章，指中國幾乎將所有重要的外國互聯網競爭對手敝屏，包括Google、Facebook、維基百科中文版等，連英國卡通小豬佩奇（Peppa Pig）也遭審查。

他在文章指出，美國應利用在互聯網業的優勢與中國談判，逼其開放，要求中國履行加入世貿時的承諾，否則便拒絕華企進入美國市場。

台灣《蘋果新聞網》

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