【習權兩會】新疆問題成為今年「兩會」焦點之一，去年遭美國政府制裁的新疆自治區黨委書記陳全國，前天主持新疆代表團會議時讚揚國家主席習近平帶領全黨全國各族人民創造了「兩大奇蹟」，即經濟快速發展和社會長期穩定。全國政協常委、哈爾濱電氣集團董事長斯澤夫則對傳媒稱，應將「邊疆振興」列為繼脫貧攻堅後下一個的國家發展戰略目標。

全國人大前日起一連兩天舉行代表小組會議，審議政府工作報告、「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案，但都沒有開放予境外媒體採訪。日前因提出「防止男性青少年女性化」提案而備受關注的斯澤夫，接受大會安排的網絡訪問時建議國家成立邊疆振興領導小組，發改委設立邊疆振興發展司。「邊疆，既是中國與沿線國家經濟、文化交流互動的通道，又是國家利益的有形保障。加大力度支持邊疆地區發展，要着眼歐亞大舞台、世界大棋局。」

哈薩克人反對中哈設廠

哈薩克貿易副部長圖雷巴耶夫上周與中國商務部副部長王受文舉行視像會面，雙方確定中國在今後15年內在哈薩克投資不少於245億美元（約1,902億港元），在邊境城市霍爾果斯建設56家工廠，預計將於2023年完成。不過，哈薩克婦女努爾古麗．努蘇普汗在facebook拍片反對，留言寫道：「我們不允許中國工廠毒害祖國！」她在片中稱，哈薩克擁有的豐富資源，毋須如此依賴他國，要求總統托卡耶夫拒絕該計劃。

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