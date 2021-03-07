（更新：內容）全國兩會召開後，今日舉行第一場記者會，外交部長王毅在記者會上表示，落實「愛國者治港」，既是推進「一國兩制」、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權力和責任，完全合憲合法，正當合理。他指出，放眼世界，無論在哪個國家，效忠自己的祖國都是公職人員以及競選公職的人必須遵守的基本政治倫理，「在香港也一樣」。

「香港是中國的特別行政區，是中華人民共和國的一部份。如果不愛國，談何愛港。愛港和愛國是完全一致的。」王毅批評，香港在殖民統治時期，沒有任何民主可言；回歸24年來，沒有誰比中央政府更關心香港民主的發展，更希望香港保持繁榮穩定。

他指出，香港由亂變治，完全符合各方利益，也將為維護香港居民的各項權利和外國投資者的合法利益提供更堅實的保障。「我們有決心繼續堅持『一國兩制』、『港人治港』、高度自治，也有信心讓香港的明天越來越好。」

願與美對話合作 須恪守不干涉內政前提

當被問及中美關係時，王毅稱中美關係首先是要恪守「不干涉別國內政」這個《聯合國憲章》規定的原則，指這是國際關係的基本準則。他強調，「南海、台灣、新疆、香港和西藏全屬中國內部事務」，做得好不好，「中國人民最有發言權，中國應該怎麼做，中國人民才是主人翁」。他強調絕不接受毫無根據的指摘抹黑，絕不允許核心利益受到侵犯。他又指美國長期動輒打着所謂的民主、人權旗號肆意干涉別國內政，在世界上製造了諸多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源，認為美方應早日意識到這一點，否則這個世界仍將不得安寧。

王毅又稱，中美社會制度不同，有分歧矛盾在所難免，關鍵是要坦誠溝通加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗。而中美又是世界前兩大經濟體，出現競爭並不奇怪，關鍵是要在公平公正基礎上良性競爭而不是相互攻擊、零和博弈。

王毅表明，無論從中美人民或是全球人民共同利益出發，合作都應是中美雙方追求的主要目標，包括抗擊疫情、經濟復蘇、氣候變化等等，聲言中方願本着開放態度與美方探討和深化合作。盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制。

促拜登政府改變「越線」、「玩火」等危險做法

鳳凰衛視記者提問，指美國特朗普政府解除美台交往限制，有智庫亦將中美在台灣問題上爆發危機列為全球最高潛在衝突，中方如何看待美國的對台政策？王毅回應時強調3點：一是世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，這是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。二是海峽兩岸「必須統一，也必然統一」，這是「大勢所趨，是中華民族的集體意志，不會改變，也不可能改變」。他表示，中國政府維護國家主權和領土完整的決心「堅定不移」，有能力挫敗任何形式的「台獨分裂行徑」。「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，是「不可逾越的紅線」。中國政府在台灣問題上「沒有妥協餘地，沒有退讓空間」。王毅最後說：「我們敦促美國新一屆政府充份認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府『越線』、『玩火』的危險做法，慎重和妥善處理涉台問題。」

王毅指新疆人口增一倍 斥種族滅絕指控荒謬

美國和西方國家把中國在新疆採取行動構成「種族滅絕」，王毅辯稱，大多數人想到「種族滅絕」是16世紀的北美印第安人，19世紀的非洲黑奴，20世紀的猶太人，以及至今仍在堅持抗爭的澳洲原住民。他批評，對新疆地區存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠，「徹頭徹尾的謊言」。

他重申過去40多年來，新疆維吾爾族人口從555萬增長到1,200多萬，「翻了一番」，過去60多年新疆經濟總量增長200多倍，人均預期壽命從30歲提高到72歲。法國作家維瓦斯著作《維吾爾假新聞的終結》講述了繁榮穩定的真實新疆。他指，一些西方政客寧願相信「幾個人編造的謊言，卻不願聽取2,500多萬新疆各族人民的共同心聲；寧願配合少數反華勢力的拙劣表演，卻不願正視新疆地區發展進步的基本事實」，他重申，中方歡迎各國人士到新疆參觀訪問，「謠言終將不攻自破」。

回應疫苗外交 應服務全世界造福人類

對於外界質疑中國借疫苗拉攏外國、搞疫苗外交，王毅認為中國「堅定擔當疫苗公平分配的第一梯隊」，並加入了世衞的疫苗計劃，承諾首批提供1,000萬劑疫苗，明確用於發展中國家急需。中國已無償向69個有急需的發展中國家提供疫苗援助。他又強調，中國堅持將苗當成公共產品，認為疫苗是抗擊病毒的利器，是拯救生命的希望，應當服務全世界、造福全人類，反對搞疫苗民族主義，不接受製造免疫鴻溝，抵制任何把疫苗政治化的企圖。

《海警法》沒針對特定國家

談到中日關係，有日本記者中國實施《海警法》後，日本國內提升對中國的戒備感，王毅聲稱《海警法》「只是一項例行的國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐」。他又指，通過友好協商處理海上爭議，不使用武力或以武力相威脅，這是中國政府的一貫立場，也是中方同周邊鄰國之間的長期共識。

續與東盟加快磋商「南海準則」

王毅指30年來已與東盟建立平等互助的共同理念和振興亞洲的共同願景。他又指，國家主席習近平及國務院總理李克強，去年分別出席中國—東盟博覽會及中國—東盟領導人會議，充份表明中國對東盟的重視，願與東盟成為命運共同體。王毅指，中國會進一步向東盟國家提供疫苗，並協助印尼建立東南亞疫苗中心。至於存在主權爭議的南海問題，王毅指會與東盟共同排除干擾，加快推進「南海行為準則」磋商，開展海上務實合作，維護區內和平。

避談中方會否簽《強迫勞動公約》

王毅談及中歐關係時，《中歐投資協定》達成共識，去年中國也首次成為歐盟最大貿易夥伴，中方將繼續支持歐洲一體化進程，支持歐盟的團結自強，支持歐盟在國際事務中發揮更大作用。他又指，中方樂見歐盟不斷增強戰略自主，秉持多邊主義理念，致力於大國協調合作。對於中國會否簽署《強迫勞動公約》時，王毅避談，僅稱中方會履行協定包括推進簽署國際勞工公約，也相信歐洲方面會履行好歐盟在這個協定當中所作出的各項承諾。

中俄戰略互信 維護對方核心利益

對於疫情對中俄關係的影響，王毅表示，面對世紀疫情，中俄並肩緊密合作抵禦「新冠病毒」和抗擊「政治病毒」，強調中俄團結是世界和平穩定的中流砥柱。王毅表示，世界越是動盪不寧，中俄合作越要堅定前行。兩國要互為戰略依託，互為全球夥伴，這既是歷史的經驗，也是時代的要求。

中非投資20年增百倍 向35國家提供疫苗

被問到如何緩解非洲國家的抗疫及債務困境時，王毅形容與非洲國家永遠是「命運與共的好朋友」，去年是中非合作論壇成立20周年，期間雙方相繼制訂實施「十大合作計劃」、「八大行動」，雙方貿易額增長20倍，中國對非直接投資增長100倍，友好城市總數達到150對。中非合作已成為「南南合作」的樣板，也是國際對非合作的表率。

王毅表示幫助非洲各國抗疫、復蘇經濟是中非合作的重中之重。去年，國家主席習近平倡導主持中非團結抗疫特別峯會，宣佈一系列新的援非舉措。至今已向非洲提供近120批緊急抗疫物資，向15個國家分別派出抗疫醫療專家組，已經並將向35個非洲國家及非盟委員會提供疫苗，中方援建的非洲疾控中心總部大樓項目已正式開工，30個中非對口醫院合作機制正在加緊推進。

與阿拉伯國家續商峯會召開時間

回應有關中國與阿拉伯國家的合作時，王毅指會進一步協商召開中阿峯會的具體時間，又指，去年中阿貿易額達到2,400億美元（約1.87萬億港元），中國是阿拉伯國家第一大貿易夥伴，中阿在「一帶一路」重點項目復工復產有序推進，5G、人工智能、航空航天等高新技術合作方興未艾，強調會積極推動中阿戰略夥伴關係和命運共同體建設。

「一帶一路」確保國際產業鏈穩定暢通

對於中方在疫情下的「一帶一路」倡議，王毅指出「一帶一路」合作沒有按下「暫停鍵」，反而逆風前行，取得新的成果，成功召開「一帶一路」國際合作高級別視頻會及30多場專業會議，共建「一帶一路」的理念更加深入人心。他又稱中巴經濟走廊、雅萬高鐵、中老鐵路、匈塞鐵路等項目進展良好，為當地穩經濟、惠民生作出重要貢獻。王毅又稱，未來中方搭建「數字絲綢之路」，建設「信息走廊」，深耕「綠色絲綢之路」，加強綠色能源、綠色基建、綠色金融合作，使「一帶一路」成為全球低碳轉型和疫後綠色復蘇的重要引擎。

聯合國改革 必須堅持三重點

今年是中國恢復聯合國「合法席位」50周年，王毅強調，隨着國際形勢不斷深刻演變，國際社會希望聯合國與時俱進，不斷改革完善。中方認為不管形勢怎麼變，改革怎麼改，有3點必須堅持，包括：堅持《聯合國憲章》的宗旨和原則；堅持聯合國在國際體系中的核心地位；堅持聯合國平等協商的基本規則。王毅指，今年是一個新的歷史起點，中國將更加積極地參與聯合國事務，為實現鑄劍為犁、永不再戰的聯合國理想而持續努力。

中國入世20年 王毅稱有四點啟示

對於今年是中國加入世貿20周年，王毅總結四個啟示：必須堅持對外開放的基本國策，中國入世20年已發展為全球第二大經濟體、第一大貨物貿易國、第一大外資吸收國；必須堅持互利共贏的合作理念，20年來，中國對全球經濟增長的年均貢獻率接近30%。關稅總水平由15.3%大幅降至7.5%以下，遠低於入世承諾的10%，更低於其他主要新興經濟體；必須堅持經濟全球化的正確方向，促進了全球產業鏈優化和資源最佳配置；以及必須堅持世貿組織的核心作用， 中方堅定遵守多邊貿易規則，支持世貿組織發揮應有作用。

重申習近平堅持實踐多邊主義

王毅指出，國家主席習近平在時隔4年在世界經濟論壇發表講話，4年前支持經濟全球化，4年後提出踐行多邊主義、構建人類命運共同體的中國方案。他指出，「真正的多邊主義」應恪守《聯合國憲章》，維護以聯合國為核心的國際體系，推進國際關係的民主化，「要堅持開放包容、不搞封閉排他；堅持平等協商、不搞唯我獨尊」。

回顧和展望中國外交：抵制單邊主義

王毅回顧2020年中國外交指，中國與世界共同走過了極不平凡的歷程；一年來，最「精彩」的是元首外交；國家主席習近平以「雲外交」的創新方式，同各國領導人共商合作大計，也為國際社會團結抗疫指明了方向。他又提到，過去一年是「抗疫外交」，開展緊急人道主義行動，也牽掛着海外同胞的安危。當中方面對單邊主義肆虐，中國予以抵制，以多邊主義、維護國際關係準則「擴大開放」，發揮中國超大型市場優勢，為各國提供更多發展機遇。

王毅又稱，今年是中共建黨100年，他表示實踐已經證明，中共領導是「中國外交最大的政治優勢」，將會一如既往堅持「黨對外交工作的領導」，全面貫徹「習近平外交思想」，砥礪外交風骨，以不斷開創中國特色大國外交的新局面。

新華網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！