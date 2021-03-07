台灣去年沒有颱風吹襲，雨量較往年少，各地都面臨乾旱威脅。總統蔡英文在Facebook透露，未來或會有一輪春雨降臨，水利署已經把握機會啟動「人工增雨」，空軍將出動C-130H型運輸機飛到石門水庫上游集水區作業，預計可為全台增加約600萬噸的水量。

蔡英文指，她近日不斷到廟宇參拜，祈求「風調雨順」，又呼籲民眾要節約用水。

台灣去年因為沒有颳風吹襲，整體降雨量下降，當局的數據顯示，石門水庫僅有不足5成的儲水量，部份地區的水庫的儲水量更只得1成，情況令人擔憂。

缺水又影響中南部傳統農業縣，負責調度彰、雲農業用水的集集攔河堰本月上旬縮減農水供應5%。雲林縣農業處表示，一期稻作插秧用水高峯期已過，減供對灌溉影響不大，但縣內仍會與農田水利署加強聯繫，隨時調配農業用水，度過水情危機。

台灣科技重鎮新竹科學園亦有缺水危機，現在水情告急，為避免影響科學園的產能，不少廠商都提出自行挖井抽取地下水，經濟部長王美花日前表示正評估可行性。不過，新竹科學園的開發環評規定，不能鑿井取水，若真走到這一步，災害應變中心須提供法律依據。

Facebook／台灣《自由時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！