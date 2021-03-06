大陸3月起禁止鳳梨進口，台灣總統府昨天開放參觀，當中亦設鳳梨攤檔供民眾選購。早前台灣政府擔心鳳梨被中共禁運後跌價，但現時台灣上下一心爆買鳳梨，台北市鳳梨批發價一周反升四成。

高雄「鳳梨西施」聲援

隨着台灣連日來不分黨派，全台支持爆買鳳梨，鳳梨價格竟不跌反升，昨天台北市批發量相較上周增45.4％，達2.9萬公斤，均價較上周增加43.7％、達每公斤35.6台幣（約9.9港元）。鳳梨採收期是2月至7月，3月起鳳梨是最佳品質，台灣未有鬆懈支持鳳梨及農產品行銷。昨日總統府開放參觀，1樓迴廊設有鳳梨、珍蜜蜜棗、烏龍茶、番茄、芭樂、蓮霧等農產品展售攤位，供民眾參觀選購。

台灣經濟部國際貿易局與外貿協會聯手於前天舉辦「台灣鳳梨及加工品國際採購日」一對一視訊洽談會，邀集來自美國、加拿大、新加坡、馬來西亞、澳洲、日本及韓國等七國共達30位買主，與台灣供應商進行達百場洽談。若促成商機，將有機會帶動台灣鳳梨、水果鮮果及加工品出口。

台灣南部屬鳳梨產地，商戶紛紛發起挺鳳梨行動，高雄一家連鎖茶飲店昨推出「買飲料、送鳳梨」活動，獲得多名網紅聲援，只要購買一杯飲料，就能由美女網紅親送鳳梨一個，引起當地小哄動。

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