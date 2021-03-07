今年全國人大會議開幕期間，外界近日發現與以往安排不同的是，國家主席習近平面前放置2個茶杯，而總理李克強等其他常委與官員面前都只有一個茶杯。

眼利的網民昨（6日）在Twitter發出今年兩會的圖片，顯示為習近平倒茶水的是一名男服務員，他手持一個專用的小水壺，應該是專門為習一人服務。該網民寫道：「今年兩會，習面前放置着兩個茶杯，李克強等其他與會官員面前都只有一個茶杯。一尊地位顯見！」會場所見，與別的與會者不同，習近平面前放有兩個茶杯。在2020年的兩會上，有外媒已捕捉到為習近平「換杯」的一刻，和其他與會的領導人不一樣，一名男服務員不是直接往習近平的杯裏添水，而是把杯子拿走，相信是呈上另一杯茶。

《南華早報》2019年3月6日曾報道中共兩會的安排，過往習近平的前任領導人全部起用女服務員倒茶，但習近平上台後，前兩排倒茶的服務員變成了男性。從以往紀錄顯示，這一慣例是從2015年開始，2014年的中共兩會上，給習近平等中共常委倒茶的還是女性。從2015年起，兩會出現男服務員為習近平等常委級官員斟水。此外，習近平也是唯一一位不是直接往杯裏加水，而是連杯子一併拿走，再換上新的杯子。

習近平曾分別在杭州西湖國賓館和北京故宮請前後任美國總統奧巴馬和特朗普喝中國茶。當時就有媒體注意到，他的茶杯和環境氛圍不和諧，顯然是特製專用杯，不輕易更換。至於這一次為甚麼又要頻繁換杯？德國之聲曾作出評論，習近平上台後加強了保安工作，他的茶杯由專人負責，很可能是為了防止遭人下毒。關於服務員的性別轉換問題，一種說法指男服務員可能是中共最高層的保鑣，隨時在突發情況時挺身而出。另有評論認為，這是為了防止中共高官「凝視」（ gaze）美女的醜態被曝光，令北京難堪。在習近平的茶杯成為兩會的關注點之前，中共前國家主席江澤民色迷迷「凝視」女服務員的醜態，曾被海外媒體拍到並廣傳。

Twitter／《自由時報》／《南華早報》／德國之聲

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