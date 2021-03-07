大陸拒絕台灣鳳梨（港稱：菠蘿）入口，引發台民愛心大爆發，企業及民眾大舉搶購鳳梨。豈料，此時卻有網民惡搞，利用網絡下單，以總統府名義向高雄市大樹鄉的「鳳梨伯」購入180箱鳳梨，鳳梨伯的兒子覺得有異，致電總統府查證，才知是一場騙局。高雄市警方接報後已循加重詐欺罪、間接毀損罪調查。

高雄市警局仁武分局表示，鳳梨伯的兒子林郁修3月3日下午4時許，於網絡平台接獲18宗鳳梨定單，每單10箱，共計180箱，訂購人均為中華民國總統府，並留下總統府電話和地址。

林郁修感到可疑，於4日下午2時許致電總統府查證，府方回應並無訂講，幸好貨物尚未寄出沒有招致損失。消息傳出後，林郁修受訪時表示，他們是單純的果農，不分藍綠，希望不要有人再來惡搞他們。

他又透露，這段期間有民眾打電話訂一箱6個鳳梨，但速遞到住宅後被拒收退貨。近日也接到5、6通未顯示號碼的來電，一接通就問「是不是鳳梨伯？」才回答「是」，對方就一陣責罵，罵完後掛電話，讓人十分無奈。

台灣《蘋果新聞網》

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