內地人臉識別市場規模發展迅速，預料今年將突破500億元人民幣（下同，約600億港元），但由於有關技術的濫用情況相當普遍，帶來不少安全風險。內媒《科技日報》今日（7日）報道，中國科學院近代物理研究所研究員蔡曉紅、國家計算流體力學實驗室研究員葉友達及中國科學院微電子研究所副所長周玉梅等6位全國政協委員便發表聯合提案，建議加強人臉識別監管。

報道指，近年中國人臉識別市場規模以年均50%的速度成長，預計今年將突破500億元，然而圍繞人臉識別的案件卻引發社會各界爭議。例如去年11月，有消費者就要「戴頭盔睇樓」，以免個人資料被地產公司收集；去年12月，廣西南寧亦有多名業主與地產經紀簽訂《房地產買賣代辦合約》後，被要求在南寧市不動產登記中心的官方軟件程式上進行人臉識別驗證，未料其物業隨即被過戶及抵押。

蔡曉紅上周四（4日）受訪時說：「目前，人臉識別技術濫用比較普遍。在商場、景區、辦公樓等地都不同程度地存在人臉識別技術濫用的現象，公眾經常在不知不覺中就被採集了人臉訊息。國內呼籲重視人臉識別安全問題的聲音越來越高，海量人臉識別生物訊息數據在各個場景被採集，在相關監管制度和法規不完善的情況下，不少採集人臉訊息的機構不具備相應的風險防控能力和安全保障機制，亟待對人臉識別加強監管。」

蔡曉紅等6名全國政協委員在聯合提案內建議，改善人臉識別監管的相關制度和法規，並加快制定保護個人訊息的法律法規，確立個人影像數據控制權、刪除權、遺忘權等基本權利，同時建立人臉識別的網絡及訊息安全監管體系，加快制定人臉識別應用技術標準體系，並嚴懲非法採集、洩露及濫用個人私隱的企業。

《科技日報》／中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！