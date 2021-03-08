國務院總理李克強日前宣讀政府工作報告指，中國2020年國內生產總值增長2.3%，今年GDP增長目標6%以上。國家發改委今日表示，內地經濟今年首兩個月，延續了去年第二季以來穩定恢復的趨勢，有把握實現全年經濟目標；另考慮到「十四五」的5年，內外部環境仍有不確定性，不設定具體量化增長指標有利應對風險。

國家發改委副主任寧吉喆早上在國新辦記者會上指，今年頭兩個月的發電量和鐵路裝車數同比分別增長24.2%和16.5%；2月的製造採購經理指數等連續12個月在擴張收縮分界線上，反映經濟保持擴張；農曆年零售餐飲消費比去年增長28.7%，較疫情前的前年同期亦增長了4.9%，2月份內地電影票房打破全球單月市場紀錄，達122億元人民幣以上，各項指標都顯示，經濟保持擴張態勢。

寧吉喆表示，政府工作報告提出今年經濟增長超過6%、城鎮新增就業1,100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右等指標，是已考慮了疫情對經濟的影響，相信在宏觀政策支持下，繼續實施惠及企業的紓困政策，穩住市場主體即穩住經濟基本盤，有把握實現經濟增長目標。

他還提到，去年全國居民人均消費支出實際下降4%，主要是疫情制約了接觸性、聚集性消費，因此深入挖掘消費潛力，又提到要着力擴大商品消費。汽車方面，要開展汽車下鄉和汽車以舊換新，引導一些地方和城市放開新能源汽車限購政策和增加指標，有利於擴大汽車消費。

不過，他也承認疫情仍在全球蔓延，國內經濟恢復的基礎不牢固，居民消費受制約、投資增長後勁不足。他補充，國內經濟存在很多恢復中的問題，可以通過發展解決。

強化公衞體系 提升養老扶幼服務

醫療衞生方面，國家發改委副主任胡祖才指要全面推進健康中國建設，提高應對突發公共衞生的能力，支持醫療資源薄弱省份建設區域醫療中心，提升縣級醫院為重點的基層醫療服務能力。提升醫護人員數量。推動基本醫療保險省級統籌，落實重病醫保及救助制度等。

由於預計「十四五」期間中國會進入中度老齡化階段，胡祖才指要大力發展普惠型養老服務，完善社區居家養老服務網絡，護理型床位佔比提高到55%。托育服務方面，則將每千人口擁有3歲以下嬰幼兒託位數由1.8個提高到4.5個。

戶籍制改革方面，胡祖才指除個別超大城市外，會開放城市落戶限制，試行以經常居住地登記戶口制度，推動穩定就業居住的農業轉移人口有序落戶。

中國網／第一財經

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