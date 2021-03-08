國務院總理李克強日前宣讀政府工作報告，有關港台部份的大方向，被外界指為「急港緩台、促統促融」。台灣有學者認為，今年是中共黨慶百年，明年是中共二十大，若沒意外的話，今年到明年主軸是對內維穩，對外政策兩大主軸是「美中關係」、「對美國劃下對台政策底線」。北京在處理完香港後，接下來處理對象將是台灣，在2021至2022年基礎完善後，2023年開始，北京極可能對台進行一連串鋪天蓋地的打擊。

台灣民間智庫「國策研究院」今日召開「中共兩會、兩強與兩岸」座坐會。中山大學中國與亞太區域研究所教授、國策院執行長郭育仁指出，大陸已修訂《海警法》，執法對象是日本漁船，以後在東海幾乎等於中日共管釣魚台周邊海域，日本面對大陸的挑戰，基本上是無能為力；第二在南海北邊區域，大陸有可能進一步劃設防空識別區；第三步是孤立台灣安全狀態，逐漸「無效化」台灣海峽中線，這從去年就已經開始，解放軍軍機挑釁飛越海峽中線。

郭育仁認為，一旦有關情況在未來兩至3年出現，日本及美國應去掉對北京的幻想，若等到北京的策略奏效後，再作準備可能已來不及。而美國應把台灣納入整合性防空反導彈系統，美日兩國應該嚴肅看待安全局勢會快速急轉直下。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲則認為，中共遠洋艦隊目前力量有限，數量雖多但核心戰力不足，這反映在中共會不斷增加國防軍費，目標在2027年「建軍百年」建立有一定的兵力投射能力，並擴軍增加地緣籌碼。

蘇紫雲又談及，中國國防預算從去年6.6%，上調至今年的6.8%，可定調為「小步快跑」，並用軍事工業帶動「內循環」，策略是強兵兼富國。習近平2012年上任以來，中共軍事預算增加兩倍。

蘇紫雲認為：「錢袋子穩定槍桿子！」隨着大陸整體國防經費的增加，解放軍的生活費總額也增加，可見習着力改善軍人待遇，其穩住軍心、掌握軍權目的至為明顯。

另外，自大陸宣佈停止進口台灣鳳梨後，台灣網上湧現禁止晶片進口大陸作為報復的聲浪。大陸官媒《環球時報》英文版 （Global Times）引述分析人士指出，儘管台灣晶片製造商的尖端技術領先全球，但仍難以忽略大陸市場，若台灣半導體產業拒絕接受大陸的訂單，台灣經濟必定受到重創。

《自由時報》/ 《環球時報》

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