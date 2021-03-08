世界衞生組織（WHO）疫情調查專家到湖北武漢疫區調查後，報告至今未公佈，父親因感染武漢肺炎離世的內地張海，今日向國家衞健委提交政府訊息公開申請，要求北京當局公開世衞專家組在中國的具體行程，以及中國政府拒絕提供原始病人數據的理由和依據。他認為，北京當局應該向人民、受害者家屬交代。

目前人在武漢的張海，今日將兩份申請透過速遞送到北京。他認為，「紙終究包不住火，真相遲早會暴露出來」。他表示武漢肺炎就是在武漢爆發的，「政府若心裏沒鬼」，應該公開之前世衞專家組到武漢調查時的各種消息，「讓世人看是不是合理，是在設置障礙還是在盡力配合」。

世衞專家組在今年1月14日飛抵武漢，隔離14日後開始調查。張海得悉專家組到武漢後，即時從深圳前往當地，希望能與專家組見面，以父親感染後的經歷，幫助尋找病毒源頭。但他到達武漢後，卻無法打聽到專家組的落腳點，及後得知世衞專家接受隔離的賓館，卻因守衞森嚴，無法進入。

他之後從媒體報道中發現，專家組所到之處，都被當局安排的人將他們與一般民眾隔開，記者、普通市民都無法接近，他不明白為甚麼行程規劃中要隔離普通市民。張海很困惑那些專家們到底去了甚麼地方、拜訪那些機構和病人，亦無法理解為何政府拒絕提供原始病人的數據，於是向當局提出申請，要求公開相關訊息。

美國《華爾街日報》早前報道，到武漢追溯武漢肺炎病毒源頭的世衞專家組，不會發表中期報告。美國保守派監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）也於美東時間4日表示，與每日電訊新聞基金會（Daily Caller News Foundation, DCNF）取得美國衞生及公共服務部（HHS）301頁電郵，內容包括防疫大將福奇博士（Anthony Fauci）和下屬萊恩（Clifford Lane）通訊紀錄，顯示中共與世衞聯手隱瞞疫情，福奇也知情。

《蘋果》記者

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