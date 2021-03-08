全國兩會召開後，外交部長王毅昨日（7日）在記者會上在回答中外記者提問時，曾提到兩位外國記者，一位是已故的美國記者斯諾（Edgar Snow），另一位則是法國記者、作家兼時事評論家馬克西姆·維瓦斯（Maxime Vivas），後者曾兩次到中國新疆考察，並出書否認中國在新疆進行種族滅絕的行為，不過早前有報道指，中國正在全球影響民間社會的意見領袖，維瓦斯是其中一個被點名的人物。

維瓦斯曾於2016年、2018年兩次赴新疆考察，前往烏魯木齊、喀什等大城市，參觀了農場、工廠、學校、醫院、清真寺、劇院、博物館以及文化藝術中心等。2020年底，維瓦斯出版著作《維吾爾族假新聞的終結》，並經常獲得中國官方媒體引用。

他接受中國官媒《環球時報》訪問時表示，有許多媒體正在濫用涉及新疆的信息，絕大多數談論新疆的官員、作家或者記者都沒有去過新疆。他在書中指出，新疆沒有感覺維吾爾族人受壓迫，而且看到「中國政府付出巨大努力對他們進行語言和職業培訓，幫助他們就業」。書中亦提到，中國的發展被西方一些國家視為威脅，是西方輿論散佈新疆謠言的原因所在。

維瓦斯的論調與中國官方一直宣揚的說法相似，而早前法國傳媒報道，中國政府把勢力滲透到當地的大學。法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）指出，北京過去幾年來在世界各地都嘗試影響民間社會的意見領袖，並點名提到維瓦斯，指中國的目的是要「說服國內外民眾有人支持共產黨，並在國外創造有益於中國利益的網絡，向發展中國家呈現反對西方模式的觀點」。

另外，王毅在記者會中被「自己友」《中國日報》（China Daily）的記者提問：「外國記者中還有沒有可能產生新時代的斯諾呢？」王毅回應指：「他（斯諾）看待中國共產黨時，不帶意識形態偏見，始終堅守客觀真實……世界也需要更好了解中國。無論時代如何變遷，媒體都應堅守職業道德。」他也不諱言：「中國希望並歡迎更多外國媒體記者成為新時代的斯諾。」

斯諾於1928年來中國，遍訪30多個城市，被外界視為是首位到延安參訪時任中共領導人毛澤東的西方記者。他於1937年出版《西行漫記》（Red Star Over China，又名《紅星照耀中國》），紀錄了中共創建至1930年期間的中國共產主義運動，向西方讀者介紹中國，喚起讀者對中共的同情。此作也被公認為斯諾最重要的作品，有指這直接影響了美國對中共的判斷。

他也因此被中方視為老朋友，1970年10月1日國慶大典，時任中國領導人毛澤東邀斯諾和其妻子洛伊絲（Lois Wheeler Snow）在天安門城樓上交談，大幅照片刊於官方《人民日報》頭版，1985年中國甚至為他發行郵票。不過至1989年六四屠城後，洛伊絲眼見死者遺屬受不人道待遇，一度拒絕再去中國，直到2000年去北京為亡夫掃墓，並探訪天安門母親丁子霖，卻被國安干涉，令兩人無法見面，之後洛伊絲不再踏足中國。

網易／《蘋果》資料室

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