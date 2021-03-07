南韓短道速滑冬奧冠軍林孝俊，前年因扯下隊友的褲子捲入官司，未能備戰明年的北京冬奧。他昨日宣佈入籍中國，將代表中國參加2022冬奧，變相「掉轉槍頭」與祖國南韓速滑隊為敵。消息引發兩國網民轟動，南韓網民抨擊林是賣國賊，內媒則指林的加盟有助中國奪金。

今年1月已有消息傳出，中國冰協向林孝俊發出「邀請」，以爭取他衞冕奧運獎牌的機會。林最終在周日落實，已取得中國護照，前日已從南韓飛抵中國。檢疫隔離期滿後，將加入短道速滑隊的訓練。林的經紀公司發表聲明，指林這兩年來無法在南韓進行訓練，只希望穿上冰鞋訓練，決定入籍中國，是因為「運動員生涯遇到了無法克服的困難和遺憾」。

首爾法院一審判囚緩刑

內地傳媒形容，林的加盟有望提升中國短道速滑實力，又指從1月底至正式歸化只有40天，「顯然中國的體育部門和外交部門一起協調，高效率為事情開了綠燈」。報道又指，林不再是南韓人，而是與中國解放軍軍歌的作曲者鄭律成一樣，成為中國56個民族中朝鮮族的一員。

25歲的林孝俊原本是南韓短道速滑的主力，在2018年平昌冬奧獲得男子1,500米金牌、男子500米銅牌。不過兩年前，他在選手村扯下隊友黃大憲的褲子，被南韓冰聯禁賽一年。首爾中央地區法院判處去年他監禁一年、緩刑兩年，二審雖然判他無罪，但檢察機關決定上訴，令林一直未備戰冬奧。

不過中國法例對入籍的要求相當高，一般要求申請者是中國人的近親或定居中國，加上內地不承認雙重國籍，令外國運動員歸化入籍難上加難。那麼像林般、沒有中國血統的，又如何歸化？原來入籍條件中，有一項為「其他正當理由」，引進急需的體育人成了正當理由。

為搶體育人才 簡化入籍

另一方面，國際滑聯對更換國籍的選手出戰冬奧有限制，要求選手距離上次代表前國家參賽最少三年，但有關限制可經奧委會協調減少甚至取消。

入籍事件亦成為南韓體壇的頭條新聞，南韓網民怒斥林是「賣國賊」，「將林孝俊的家人也送到中國，不要再踏上南韓的土地了。」就連中國亦非人人支持，說「寧願不要金牌，也不能要這種人」。但亦有人表示理解，「就體育方面還是蠻有用的，近幾年短道真的不如南韓，需要引進人才」。

為了提升中國冬季項目的水平，內地積極引進冬奧人才，包括已歸化的華裔滑雪選手谷愛凌等。在短道速滑項目，甚至「進口」整條南韓的奪金兵團，前有南韓名帥金善台擔任主教練，後有六奪奧運金牌的名將安賢洙加盟執教團隊，為中國備戰冬奧會保駕護航。

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