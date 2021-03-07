武漢肺炎疫情肆虐下，全球旅遊業幾陷停頓，不過一直成功防疫的台灣似乎有望再「行先一步」，預料將與有邦交關係的太平洋島國帛琉建立「旅遊氣泡」，如進展順利，相關措施最快可於本月中旬開放。

據台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，有關台帛旅遊氣泡的措施正與外交部商議中，已進入最後階段，預計邊境會採取綠色通道的方式進行，細節將再公佈。

「兩岸復航需慎思」

至於兩岸復航，陳則表示要慎重考量，特別是台灣民眾還沒開始接種疫苗，預計疫苗接種覆蓋率達到六成以上，台灣才會啟動邊境開放措施。

而疫情指揮中心發言人莊人祥昨亦在記者會上指，先前已曾派醫生到帛琉視察，預計近期將開會討論旅遊氣泡的相關細節。他表示，全球疫情肆虐至今，帛琉一直沒有本土疫情，而且當地醫療、檢驗均一直由台灣的新光醫院支援，加上當地目前只開放台灣的航班入境，因此台灣對當地情況掌握度很高。

至於有指帛琉總統惠恕仁到時將以旅遊氣泡的模式訪台，台外交部昨指，非常歡迎對方在旅遊氣泡啟動後擇期訪台，並向國際宣揚台帛旅遊氣泡，但目前尚未確認對方訪台日期。

據台灣《蘋果新聞網》引述消息人士指，台帛旅遊氣泡相關措施包括雙方擬每周各飛八班航班，但每班航班僅容許坐七成旅客。而且旅客只能以「團進團出」 模式前往帛琉，暫不開放自由行。消息人士強調，一切細節最終將由中央流行疫情指揮中心定案。

擬設兩地採檢措施

一直支援帛琉國際醫療的新光醫院副院長洪子仁昨受訪時指，據了解赴帛琉的旅客在台採檢確認陰性後，入境當地後可能再需要於機場進行抽驗或快篩。莊人祥在記者會上亦表示，初步計劃民眾返台後僅需居家檢疫5天，檢測呈陰性後改為「自主健康管理」（非必要避免外出，外出需戴口罩）。據悉，自帛琉返台的旅客採檢措施，將安排數家分別位於台灣各地的醫院進行，檢測費用將從現在的7,000元新台幣（下同．約1,970港元）降到5,500元（約1,547港元）或以下。

對於疫情下的台灣旅遊業再現曙光，台灣觀光局長張錫聰表現低調，僅表示一切遵照指揮中心的規劃與安排。台灣的旅遊業界則表示，目前當局規劃的「團進團出」模式，加上帛琉機場只能升降容納逾百人的客機，估計旅客量不大，但認為這是好開始，並希望未來有更多相關安排。但也有旅遊業界人士擔心，台帛「旅遊氣泡」最大問題在於保險，因為現有旅遊保並沒有針對武漢肺炎疫情提供保障，一旦有緊急醫療需求，現有保單恐難處理，即使以專案方式辦理，團費勢必調漲。台灣《蘋果新聞網》