總部位於深圳、中港合資的東海航空，發生機師與空中服務員飛行途中互毆事件。該機師使用洗手間時，門口有乘客等待，被指影響飛行安全。機師率先動手將認為工作嚴重疏忽的空服員手部打致骨折，空服員不甘示弱，打斷機師半顆門牙。東海航空昨在官方微博證實事件，並指涉事機組人員已停職。

未攔住旅客 訓斥變互毆

事發上月20日，東海航空DZ6297（南通至西安）的航班上，頭等艙有女服務員與另一區域男服務員私自調換工作區域，在距降落地前50分鐘，一位頭等艙旅客要上洗手間，但此刻機師正在用廁，故他讓旅客先回座位等候，但該旅客並未理會。當機師如廁後出來，看到該旅客仍站在前面，就訓斥該男空服員失職，影響飛行安全，雙方由口角變互毆。飛機抵達西安後，機師讓該兩名空服員自行買票返深圳，禁止兩人繼續同行。

事件嚗光後，東海航空昨在官方微博回應，指公司重視事件並致歉，將涉事職員停職。據內地資深機師陳建國表示，一般而言，執勤的機組人員使用洗手間前，會打電話通知在外值勤的空服員，空服員會給予保障，一是拉上簾子，二是將推車推出，防止有人趁此時進入駕駛艙。因此，若機師從洗手間出來看到有旅客在外等待，則意味着是一個不安全行為，也意味着乘務組未採取有效措施攔住旅客。

東海航空此前發生奇葩事例，2018年7月28日，B-1533號飛機執行DZ6286、DZ6206次航班時，陳姓機師擅自允其妻進入駕駛艙，機師、副機師、乘務長和飛行服務員遭停飛和經濟處罰。

東海航空於2002年11月在珠海註冊成立，2004年將基地遷至深圳寶安國際機場，是經國家商務部及民航總局批准成立的首家中外合資民營貨運航空公司。公司董事長為港人黃楚標。黃去年成立大灣區航空，希望進入香港市場，已向港府申請牌照，爭取今年上半年營運。

微博/澎湃新聞