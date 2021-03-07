在內地被公認為藝人首富的演員趙本山，其愛女趙一涵（別名球球）上周六（6日）在社交平台上載影片，她在片段中聲稱要買禮物贈送粉絲，打算挑戰在一日內花幾十萬，隨後她便與好友前往多間名商瘋狂購物，最終一共花約64萬元人民幣（下同，約77萬港元）。事件引起網民熱議，有網民稱球球在付款時「眼睛都不眨」，「整個過程就像在逛菜市場（街市）」，並感嘆「有錢人的生活就是不一樣」。

影片顯示，現年24歲、一身潮流品牌衣着的球球，與好友先到一間奢侈品店買下多個名牌手袋，並透露這些手袋總值約超過30萬元（約36萬港元），隨後她又走入另一間名店再買手袋、香水、化妝品等，回家後稱自己當日一共花了64萬元，並說：「從來沒這麼捨得花錢過，自己一向很摳（吝嗇），但是一切為了粉絲也就值得了。」

球球之後再拍片展示當日購的「戰利品」，並將各款名貴手袋鋪滿在地上，派頭十足。網民表示非常羨慕，留言稱「有錢真好，生活就是不一樣」，「買包就像逛菜市場似的，太誇張了」，「掙得也是粉絲錢，花60萬（約71萬港元）掙600萬（約716萬港元）」另外亦有網民說：「花錢如此大手大腳，不怕被趙本山罵呀？」

球球現時是一名網紅，主要靠直播賺錢，早前因揚言自己買樓不需父親幫忙而廣受網民歡迎，不過她於去年尾曾透露，趙本山已為她買下北京一間豪宅。另外，球球亦曾在直播中自爆家產情況，當時她一臉懊惱表示：「我上次偶然在家算了一下，我數『0』數了一天也沒數明白！」不少網民聽後認為她根本在刻意炫富，紛紛嘲諷道「有這樣的女兒，（趙）本山大叔也夠心累的」。

在大陸的影視圈，趙本山被公認是藝人首富，財富保守估計達50億元（約60億港元），雖然他是農民出身，1980年代加入演藝圈，靠演二人轉（一種在東北流行的戲曲）成名，1990年開始參加中央電視台春節聯歡晚會，表演小品而一舉成名，成為中國家喻戶曉的喜劇小品表演家，之後同時開設文藝演出、廣告和影視製作公司，亦經營煤炭生意，往後開設影視主題樂園、成立藝術學院，涉足電視劇、電影等領域，甚至更一度入主遼寧足球隊，擔任董事長。

趙本山去年曾以1億元人民幣（約1.13億港元）在大陸放售其私人飛機，但放了幾個月仍然無人問津，女兒球球其後在直播中表示：「全家人因為這架私人飛機，悔之莫及，一方面是用得少，另一方面是養不起，一直想要賣掉，但始終找不到買主，現在打五折都沒人來接盤。」

搜狐網／新浪微博

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