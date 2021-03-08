四川省成都市一間名為「339」的購物中心，近日被揭有商店提供「共享貓咪」服務，聲稱只要花費9.9元人民幣（下同，約12港元）就能租借貓咪回家一天；消息曝光後引起大批網友不滿，狠批此舉根本是虐待動物，同時擔憂涉事貓咪的情況。

內媒《紅星新聞》記者於上周五（5日）前往涉事店鋪，該店主要售賣不同品種的寵物貓狗及寵物用品；店主其後透露有提供「共享貓咪」服務，店內一共有10隻約1歲的成年英國短毛貓可供顧客租借，並強調這批貓咪現時已悉數被租走，有興趣的客人需要排隊等候。

店主指，「共享貓咪」需要支付抵按金，價錢根據不同種類從1,200元（約1,440港元）至上萬元不等，而顧客亦須出現身份證及提供副本、家中環境照片、確認居住地在成都，且家中沒有飼養其他寵物才能簽訂「租貓」合約。另外，店主又要求租客必須購買該店的貓糧及相關用品，花費約在200至300元（約240至360港元），並解釋稱「貓咪突然換糧，會拉肚子，而且剛換環境就換糧容易（產生）應激（反應）」。

記者隨後問店主，若頻繁更換生活環境和主人會否對貓咪造成不良影響，對方僅表示：「共享的貓都是一直在服務於每一個家庭，牠們是比較適應的，只要對貓好，其實貓沒有所謂的是否習慣（頻繁更換生活環境）的問題。」

網民狠批涉事店鋪的做法猶如虐待動物，留言稱：「換環境普通貓咪一般不吃不喝不拉一兩天，適應性很強的貓咪當天就不躲了，但是有嚴重應激反應的能死給你看。不支持共享貓咪不支持。」「貓咪好難啊，這樣很容易抑鬱的。」「貓咪生性膽小，這種對貓不好，頻繁換主人讓貓咪沒有安全感。」

山東大學動物保護研究中心主任郭鵬教授則指出，貓咪在家庭中不會一直被關在籠子裏，「牠們活動的空間以及與人密切交流的機會都會因此增加，新的環境會增加牠們對生活的興趣，特別是年輕的貓，這對於動物本身當然是有好處的，如果他們能定期返回到原來熟悉的環境當中，他們也可能會因此產生一定的適應性，因而對於頻繁更換環境並不在意，就像人出門旅行一樣。但是，這是最樂觀的估計，我們沒有任何條件可以保障這些樂觀的情況會一直出現，甚至對同一隻貓也不會如此。『共享貓咪』的經營模式沒有辦法避免動物的驚嚇疲勞，以及主人有意無意對貓咪所產生的心理傷害」。

另外，廣東省江門市蓬江區遠匯禽畜市場周日（7日）被揭發進行被盜貓隻的交易，網上圖片顯示，數百隻貓咪被困在籠中，當中更有不少貓咪已經餓死或病死。大批貓義工獲悉事件隨即趕到現場拯救，惟涉事商戶以及市場管理人員態度惡劣，更一度出手襲擊貓義工。當局事後於周一（8日）發表通報，稱高度重視有關情況，強調已將涉事市場的235隻貓轉移到臨時養護點，並安排專業獸醫檢查貓咪，目前總體健康狀況良好。

《紅星新聞》／新浪微博

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