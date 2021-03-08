全國兩會今日繼續在北京舉行。最高人民法院院長周強發表工作報告，指去年涉及港澳台的案件有2.4萬宗，牽涉司法互助的案件有1.1萬宗；此外，亦嚴懲腐敗犯罪，審結貪污賄賂、瀆職等案件2.2萬件共2.6萬人，包括12名原為中管幹部的被告人、對華融資產前董事長賴小民執行死亡，以及判處陝西前省委書記趙正永死緩。最高人民檢察院檢察長張軍發表工作報告時，則點名內地網民關注的微博大V「辣筆小球」（原名：仇子明）被指控「惡意詆毀貶損衞國戍邊英雄官兵」的案件。

央視未有直播周強、張軍發表報告的現場畫面。而據新華社的文字直播內容，周強的報告指出，最高人民法院堅決「維護國家政治安全」，嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，依法嚴懲相關罪行，堅決維護政權安全、制度安全，深化反奸防諜及反邪教鬥爭。

周強又稱，堅持懲罰犯罪與保障人權相統一，已制定刑事訴訟法司法解釋，細化審理程序，保障訴求權利，確保無罪的人不受刑事追究，有罪的人受到公正懲罰。他又表示，在涉及貪污賄賂、瀆職等案件中，有12名被告原來為中級管理幹部。當局又配合反腐敗國際追逃追贓工作，審理追逃追贓、沒收違法所得等案件316宗，裁定沒收「紅通人員」姚錦旗等164人違法所得11.5億元人民幣（約13.6億港元），及位於多國的不動產，「讓腐敗分子無處藏身、違法所得無處隱匿」。

至於張軍的報告，除特別點名提及「辣筆小球」質疑去年6月中印邊境衝突中的解放軍傷亡數字而被拘一案，適用於本月1日起實施的《刑法》修正案，首次以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪批准逮捕，並在軍事檢察機關支持配合下，開展公益訴訟調查。

新華網

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