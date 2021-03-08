中共總書記習近平執政以來一直強調「舉國體制」的優越，可以帶領中國實現偉大復興。他前日（6日）在全國政協聯組會議中表示，現在的70後出國前已可「平視這個世界了」，遭前學運領袖王丹譏諷「不過有點散光」。會上，習近平又強調思政課不僅要在課堂上講，也要在社會生活中講。

內地媒體報道，習近平前日參加全國政協13屆四次會議的醫藥衛生界、教育界委員聯組會議時表示，現在這一代中國年輕人也在變化之中，心態、思想也在改變。他說：「70後（指1970年代出生者）、80後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了，也不像我們當年那麼土了」。

對此，王丹在Facebook發文譏諷：「習近平昨天又舌燦蓮花，說『中國人已經可以平視這個世界了』。我就補充一句：『不過有點散光』。」

網民也紛紛留言：「要習慣近視、又平視；簡而言之：習近平！」、「其實那個『平』是習近平的平，意思是中國只能用習近平的眼睛來看世界」、「但是，得用VPN翻牆才能平視」、「是中共人不願平視自己的國家，自己的人」、「一直以來不都是看低其他國家的人嗎？」

談到疫情，習近平指中國的抗疫說明「『舉國體制』下，一方有難八方支援，能夠『集中力量辦大事』」。他還說，在抗疫鬥爭中，公立醫院是中流砥柱。下一步，要繼續「鞏固、強化、壯大」公立醫院。

有政協委員習近平建議，要向青年學子講好中國防疫的「大思政課」。習近平表達讚許外，還指思政課「不僅應該在課堂上講，也應該在社會生活中來講」，指不能拿着文件宣讀，否則「沒有生命、乾巴巴的」。

習近平直指疫情總的背景是「世界百年未有之大變局」及「兩個一百年」的歷史交匯期。他認為突如其來的武漢肺炎，加劇了這兩個方面給人們的影響。

女代表大讚廁所革命 習近平顯尷尬

另外，習近平在兩會期間參加人大代表座談會時，有坐在首排的女代表當面向習近平拍馬屁，大讚習推行的廁所革命，指他連「農村的廁所可以說是最小最小微不足道的一件事，這樣的小事你都能替我們想到。」

不過，有網民指在鏡頭前的習近平聽時一臉尷尬，認為與中紀委監委於1月25日公佈，主導廁所革命的文化和旅遊部前副部長李金早因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職有關。

人民日報／Facebook／新頭殼newtalk

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