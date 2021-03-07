解放軍軍科院專家陳薇昨日全國政協會議上，倡議應進一步釐清新冠病毒起源、動物宿主和致病機制，建議建設特需疫苗國家技術創新中心，同時要突破國外技術封鎖。另外，陳薇及國家衞健委高級別專家組組長鍾南山也分別會研究疫苗的納米技術，及改善mRNA疫苗的保存條件。

鍾南山研mRNA保存技術

陳薇表示，國產疫苗實現了中國創新疫苗從「走出去」到「走進去」，並獲得了中國、美國等多個國家發明專利授權，在病毒載體疫苗和重組亞單位疫苗兩條技術路線，取得核心競爭優勢，成果來之不易。不過，她指出：「國家在生物科技創新方面仍有不足，科學統籌不足、研究力量分散。」陳薇提出四點建議，包括建立國家重大安全科技攻關「白名單」制度，以突破國外技術封鎖，及進一步釐清病毒起源、動物宿主和致病機制等。

此外，內地《科技日報》日前報道，陳薇也將進行疫苗新型納米載體的研發，一方面可提高藥物的效率，另一方面減少副作用；鍾南山則將改善mRNA疫苗的保存條件，他的研究課題，已被納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計劃。據悉，目前國際現有的mRNA疫苗須保存在零下20℃以的環境中，目前在鍾南山的組織下，研究團體開發的mRNA疫苗在2℃至8℃的環境下，可保存半年。

新華社/《科技日報》