中美近年打起傳媒戰，北京去年更發出逐客令，引起不少國際媒體關注，在外交部昨日的中外記者會上，也只得美國全國廣播公司（NBC）記者發問，不見路透社、彭博社等發問常客。外長王毅在記者會尾聲讚揚了上世紀30年代訪問延安、同情中共的美國記者斯諾（Edgar Snow），並直言「希望並歡迎更多外國媒體記者成為新時代的斯諾」。

曾著書紀錄中共運動

王毅被中共喉舌《中國日報》記者問道：「外國記者中還有沒有可能產生新時代的斯諾呢？」他回應：「（斯諾）他看待中國共產黨時，不帶意識形態偏見，始終堅守客觀真實……世界也需要更好了解中國。無論時代如何變遷，媒體都應堅守職業道德。」王也不諱言地稱，「中國希望並歡迎更多外國媒體記者成為新時代的斯諾」。

斯諾被認為是首位到延安參訪時任中共領導人毛澤東的西方記者。他於1937年出版《西行漫記》（Red Star Over China），紀錄了中共創建至1930年期間的中國共產主義運動，喚起西方讀者對中共的同情。他也因此被中方視為老朋友，1985年中國甚至為他發行了一枚郵票。此作也被公認為斯諾最重要的作品，有指這直接影響了美國對中共的判斷。

新華社