全國兩會正在北京舉行，全國人大代表今早9時將會進行小組會議，審議關於「完善香港特別行政區選舉制度」、《組織法》修正及《議事規則》修正草案，下午3時則會舉行第二次全體會議，將聽取人大常委會委員長栗戰書發表工作報告、關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告；而最高人民法院院長周強及最高人民檢察院檢察長張軍則會發表最高人民法院工作報告及最高人民檢察院工作報告（兩高報告）。

另外，全國政協今早將舉行視像會議，讓委員發言；下午則列席全國人大的全體會議。

香港人公認的「精神」就是「冇乜精神」，不過，中國共產黨這些年來，竟可以創立最少91種精神，全國政協委員、中央黨史和文獻研究院前副院長吳德剛稱，目前仍在繼續研究、疏理。

吳德剛昨日在今年兩會第二場「委員通道」接受內媒訪問時大談他的「精神研究」。他表示，「一個國家、一個民族不能沒有靈魂，一個政黨一刻也離不開精神的滋養」，他的研究發現，中共領導人歷年來在不同時期、地區和領域，創立很多不同的精神，包括焦裕祿精神、王杰精神、雷鋒精神、鐵人精神，以及井岡山精神、長征精神、延安精神、抗美援朝精神、抗疫精神、脫貧攻堅精神……吳德剛認為，這些「精神」是「創造偉大的物質文明」、鑄就中國共產黨人的「革命精神」、「人類文明之光」。

「看完這篇文章，我精神了！」內地網民都覺得他的說法相當之神奇，直言「名目越多，內涵越少」，還有人說：「創造？這個詞好尷尬。」有網民更批評吳德剛是「低級紅高級黑」，「讓你開會，沒讓你搞笑」。

網民還盤點在他們身邊的各種各樣精神：「醬香科技精神」、「996精神」、「007精神」、「地產精神」、「地產興邦精神」、「黑貓白貓精神」、「好，很有精神」。

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