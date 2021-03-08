中國今年國防預算增長6.8%，達1.3萬億元人民幣。全國人大解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙，昨日接受內媒訪問時強調，政府在經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。他又指，中國國土安全面臨的風險挑戰不容忽視， 陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋劃界爭端依然存在，台灣民進黨當局「頑固堅持台獨分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅」，針對當前的複雜形勢，「可以說天下並不太平， 國防必須強大」。

央視軍事頻道昨日則發放被視為攻台主力的第73集團軍演練片段。片段顯示，一個裝甲分隊近日進行跨晝夜實彈射擊考核，出動坦克、裝甲車，參加考核的隊共完成數十輪打擊行動，消耗逾千發各類彈藥。

央視又發放，北部戰區海軍掃雷艦大隊近日在黃海海域演練的影片，無棣艦、宣威艦等多艘艦艇均有參與這次演練。據報，演練重點包括艦炮攻擊防禦，輕武器射擊、布水雷及掃水雷等實戰化課目。央視強調，這次演練錘煉了部隊在復雜環境下艦艇全面作戰能力。

另外，由北京大學海洋研究所主持的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）日前在Twitter指出，美國空軍一架RC-135S偵察機5日凌晨5時飛赴黃海執行偵察任務，疑似在該區域搜集電子訊號資料及彈道目標。而長期以衞星影像作觀測的liuming，在Twitter上表示，當時正好有一艘解放軍潛艦從海中浮出，並發射導彈；至於該枚潛射型導彈，軍事專家估計是巨浪-2型潛射彈道導彈。

央視軍事頻道/ 《人民日報》海外版

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