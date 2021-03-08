全國兩會進行期間，商務部發出通知，要求匯聚內外貿，在商旅文體、吃住行娛多元融合等多方面促進消費，以拉動內地經濟。國家發展和改革委員會今日（8日）舉行記者會，講解「十四五」的新發展理念。會上，發改委的官員透露，今年會修訂和推出《市場准入負面清單（2021年版）》，並制定和出台海南、深圳等放寬市場准入的特別措施。

在記者會上，有外國記者問到，今年中國如何宏觀調控去平衡經濟增長和防範風險，發改委副主任寧吉喆表示，要對預判的風險做好預案。國家發展改革委秘書長趙辰昕則補充指，今年改革任務有5個着力重點。其中包括激發各類市場主體的活力、推動建設高標準的市場體系、深化重點行業的改革、促進全面綠色轉型和提高民生保障水平。

趙辰昕提到，在市場體系建設方面，要落實《建設高標准市場體系行動方案》，推動市場提質增效，加快建設全國統一的大市場；在要素高效配置方面，要繼續深化土地、勞動力、資本、技術和數據等要素的市場化配置改革，開展要素市場化配置改革試點；在完善市場准入方面，要全面落實「全國一張清單」的管理模式，要健全負面清單動態調整機制。

他亦指今年要修訂和推出的《市場准入負面清單（2021年版）》，持續破除市場准入的各種隱性壁壘。制定和出台海南、深圳等放寬市場准入的特別措施。

另外，同場的另一位發改委副主任胡祖才表示，「十四五」規劃綱要草案首次設立安全發展專篇，對加強國家安全體系和能力建設，對保障糧食、能源資源和金融安全等作出具體安排。

中國網／新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！