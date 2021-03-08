大陸早前以疑有「有害生物」為由，向台灣下鳯梨（港稱菠蘿）禁令。台灣、香港民間力撐購買台產鳯梨，支持當地果農外，日本反響也很大，即使台產鳯梨價錢較菲律賓菠蘿貴逾倍，超市上貨架還是被掃光。另外，大陸現正舉行的全國兩會，多名人大「台籍代表」力批民進黨當局利用事件「政治抽水」。

Facebook「日台交流広場（台湾と日本）」昨日（7日）有日本網民松田慶久貼出一張超市生果貨架照片，顯示一個售599日圓（稅後約47港元）的台灣鳯梨全部被賣光，反觀旁邊每個只售299日圓（稅後約23港元）的菲律賓菠蘿仍然放滿架。該撲空的網友聲稱，即使台灣鳯梨賣到每個1,000日圓仍然想買。

照片經台灣立委陳亭妃分享後，引發熱烈討論。陳亦留言向松田慶久道謝，指他是「用最實際的行動肯定台灣的優質農產品！」

松田慶久接受《蘋果新聞網》訪問時透露，他是一名牙醫，聲稱曾為台灣總統蔡英文等台灣官員赴日時任翻譯，稱讚蔡做事有計劃及能對抗中共打壓。

松田慶久批評，中共以政治考量突然推翻經濟合作架構協議（ECFA），禁止鳯梨進口，情況難以接受。他又透露，事件在日本網絡的討論度很高，大家也很關心和要支持台灣。

反觀，正於大陸參加全國兩會的多名人大「台籍代表」，則批評事件是台灣政府引發。籍貫台南的香港商人蔡培輝指，禁止鳯梨入口是單純的農產品貿易問題，批評蔡英文政府妖魔化大陸對台政策，又在去年為了選舉將香港的「修例風波」和「一國兩制」污名化，實現政治抽水。

另一台籍代表、全國台聯副會長符之冠則表示，事件是單純的商品品質問題，又認為台灣的育種和管理技術應與大陸土地和市場對接互補。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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