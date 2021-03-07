「螞蟻呀嘿，螞蟻呀呼，螞蟻呀哈∼啊∼」過去一星期，這款洗腦背景音樂、加上誇張扭動的變臉AI影片，在微信、抖音等社交平台瘋狂洗版。這款名為Avatarify的變臉App，更在抖音創下29億次播放量，但本月初在蘋果中國區App store突然下架。官方未解釋原因，業界猜測可能涉及私隱安全等問題。

「各界名人」中毒

據報道，用戶在App上，只需導入手機裏的人臉圖片，選擇影片模板、稍加操作，就能自動生成短片，照片中的人甚至動物會做出唱歌、擠眉弄眼等的動作，十分趣怪。連各界名人都中毒，從馬斯克、馬化騰等科技公司老闆，吳京、甄子丹等演藝明星，甚至到蒙羅麗莎等世界名畫，都唱起了「螞蟻呀嘿」的魔性音樂。

Avatarify最早出現於去年初。當時俄羅斯程式員Ali Aliev疫情期間每天在家中參加視像會議，感到太無聊，遂在一次視像會議時用AI「換臉」惡搞同事，令對方變成世界首富馬斯克。一次無心插柳，令這款特效最終製作成應用程式。

Avatarify上月25日正式上架內地App Store，至本月1日，佔據免費App榜單第一位。不過去到3月2日凌晨，這款App悄然從蘋果中國區App Store下架，但其餘地區仍可下載。央視網報道，影片背後涉及的技術操作，可能用於攻擊人臉識別系統。只要一張照片，就可以冒充他人身份完成人臉驗證環節。

《中國基金報》