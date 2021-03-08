兩岸疫情最新數字：大陸昨日（7日）新增19宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海5宗，廣東4宗，河南、四川、陝西各2宗、其餘山西、內蒙古、江蘇、福建各1宗。大陸累計確診89,994宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診969宗，死亡個案10宗。

早前人大發言人張業遂在記者會中，提到中國已有17款新冠疫苗進入臨床試驗階段，更多相關的研究工作在進行中。《科技日報》報道，中國工程院院士陳薇團隊正與國家納米中心合作研發以納米顆粒作為疫苗新型載體，該載體會如同導航汽車，將藥物送到指定地點，能提高藥物效率和減少副作用。

國家納米中心主任趙宇亮表示，相關合作於去年開始，目前正有序推進。而陳薇早前與康希諾生物共同研發的腺病毒載體新冠疫苗，上月底已獲國家藥監局附條件批准上巿。

陳薇於昨日（7日）舉行的全國政協十三屆四次會議第二次全體會議時指，全球防疫形勢依然嚴峻，應加大科研力度，綜合運用生物技術及大數據、雲計算及人工智能等創新手段，進一步釐清病毒起源，並開展針對重要變異毒株的疫苗、核酸及抗體檢測試劑等預研。她又提出四點建議，包括建立國家重大安全科技攻關「白名單」制度及建設特需疫苗國家技術創新中心等。

另外，河北省石家莊市藁城區自1月6日被列為疫情高風險地區以來，藁城區7日新一輪全員核酸檢測結果全部為陰性，官方宣布，今日（8日）起解除區域封閉管理，人員可跨區域流動，全區恢復正常生產和生活秩序。

石家莊市是進入2021年後大陸第一個爆發武肺疫情的城巿，今年1月2日，藁城區增村鎮小果莊村出現確診病例，此後疫情迅速蔓延，至1月19日河北省已有逾800個確診病例。

《科技日報》／《石家莊日報》

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