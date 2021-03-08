內地公民記者方斌自去年1月起，在其YouTube頻道發佈湖北省武漢市疫情的實況影片，同年2月發佈一段當地第五醫院5分鐘內搬出8具屍體的影片後被捕，至今逾1年仍下落不明。自由亞洲電台今（8日）引述武漢一名知情者透露，公安曾經打算以煽動顛覆國家政權罪指控方斌，但最近計劃改為較輕的尋釁滋事罪。

該名知情者不久前從多方了解到方斌的最新情況，他表示，方斌於去年2月10日被捕後，被指控多項涉嫌罪名：「家屬告訴我們，方斌先生被他們（公安）控制中，最開始準備給他定煽動顛覆國家政權罪，（但）他們拖到現在，甚麼法律手續都沒給家屬（做），最近他們告訴家屬，準備把涉嫌罪名改成尋釁滋事。說尋釁滋事罪輕一點。」

目前，武漢公安方面封鎖有關方斌的消息，如有網民在微信群對方斌表達關注，立即會被公安約談及警告。這名匿名人士續指，希望國際社會能夠多關注一下方斌，「因為是他最先向國際社會預警疫情的慘烈程度」。

方斌去年初曾前往武漢市多家醫院實地拍攝武肺患者的情況。2月1日，他在YouTube個人頻道發佈了一段武漢第五醫院5分鐘內搬出8具屍體的影片，引起國內外轟動。其後公安多次上門騷擾方斌，並將其拘留。方斌在被捕前曾公開說，武漢肺炎不僅是天災，更是人禍。他還說，「病毒的殘酷遠遠比不上暴政的殘酷」。

方斌被捕後杳無音訊，有消息稱，他被匿名羈押在武昌監獄。武漢另一名知情人徐先生指，近期武漢不少關心方斌的友人到處打聽方斌的下落，試圖了解案件的最新情況。他指，方斌有一個兒子在北京工作，但方斌的姐姐拒絕外界跟他接觸，「家屬如不配合，律師也無法介入，所以方斌到現在還是沒有任何消息，這是一個很頭痛的問題」。

徐先生又指，當局去年承諾在美國總統大選結束後，會公開方斌的案情，但官方一再違背承諾：「在美國大選之前，武漢當地派出所說方斌的情況比較特殊，要等美國總統大選結束後才有方斌的消息，會作一個決定。現在美國大選過去那麼長時間，方斌案依然沒有任何訊息。」

有網民上星期在Twitter留言：「方斌的消失，證明他說的每一句話都是對的。」「真正的英雄或許會孤獨寂寞，但絕對不會被遺忘！」「想辦法讓國際社會去營救他吧！」旅居美國的中共中央黨校前教授蔡霞也在上周五（5日）發Tweet，追問「方斌究竟在哪裏」，她寫道：「一年了，似乎外界得不到任何方斌的消息，令人揪心。我們不能忘記方斌，不能放棄尋找方斌。」

武漢肺炎疫情在中國爆發至今1年多，包括陳秋實、李澤華、張展等多名公民記者先後因報道武漢市疫情實況而被軟禁，甚至判刑。其中，張展被以尋釁滋事罪被判囚4年。

自由亞洲電台

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