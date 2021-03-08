美國總統拜登上台後一再重申，要聯結西方民主國家盟友，共同抗衡中國的挑戰。有前北約盟軍最高司令分析，美軍正準備以武裝無人機、網絡攻擊和特種部隊為主的高科技「海上游擊戰」、拉攏更多盟友加入南海自由航行，以及分散部署更多戰略轟炸機和戰鬥機到亞洲，為未來中美軍事衝突做準備。

日本《日經亞洲評論》網站昨日（7日）刊出北約前盟軍最高司令、美國前海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）分析美軍未來在太平洋對華作戰的文章。

大部份軍旅生涯也在太平洋度過的史塔伏瑞迪斯指出，美軍在太平洋區對中國的作戰準備，主要是發揮各軍種優勢，有針對性地增強美方在西太平洋的前沿存在和作戰能力，為未來數十年美中軍事衝突做好準備。

他指出，在美中戰略博弈大背景下，提升了美國海軍陸戰隊的作用。中美衝突時，美方的海軍陸戰隊會以海上力量為基礎，進入南海以及中國的防禦島鏈內，以武裝無人機、攻擊性網絡能力、特種部隊、防空導彈、反艦導彈等武器攻擊中國海軍以及陸上作戰基地，「中國在南海擴建的島礁將成為誘人的目標。從本質上講，美國海軍陸戰隊將打響一場海上游擊戰」。

其次，美國海軍將在中國近海更積極進行「自由航行」任務，並逐步將英國、法國和其他北約盟國軍艦拉入巡邏序列。美國未來還希望說服澳洲、新西蘭、印度、日本、韓國、新加坡和越南參與對華部署。美國的總體海上戰略態勢是建立全球海上聯盟，來遏制解放軍。

文章指出，同時美國空軍會以分散方式，部署更多轟炸機和戰鬥機到亞洲各基地，包括一些非常偏遠小島。這些打擊鏈條將得到駐關島、日本、澳洲和韓國基地的支持。這種「敏捷作戰部署」模式，將增強太平洋地區美軍戰機的機動性。

史塔伏瑞迪斯認為，美國陸軍將把戰備重點放在提高戰鬥力和機動性上，重點是加強駐韓和駐日以及其他亞太偏遠基地的美軍前沿部署，以此支持對華軍事「紅線」。此外，美軍太空司令部需要加強戰區情報和偵察，美軍網絡司令部也將與國家安全局協調加強進攻性網絡建設。

一名軍事專家告訴《環球時報》，史塔伏瑞迪斯的分析本質上還是對華軍事遏制的老套路，充其量就是把過去的「美軍單幹」變成「組團制華」、把「靜態遏制」變成「靈活部署」。但他給出的方案治標不治本，只會便宜美國的軍工複合體利益集團。

《環球網》

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