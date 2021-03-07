北京完全主導、沒香港市民參與的香港政改如箭在弦，人大副委員長王晨稱之為「完善香港特別行政區選舉制度」，建立一套「有香港特色的新的民主選舉制度」。改革後，香港政制極可能一夜之間回到八、九十年代。很多人將焦點放在新選舉委員會，但實際上有一樣的影響遠比這個深遠。

新成立的選委會，當然是愛國者治港新政制的核心。

（1）新選委會是在舊的特首選舉委員會基礎上變出來，由1,200人擴大至1,500人，新增一個政協及左派社團為主的界別，取消區議會當然選委。

（2）新選委會除提名及選舉特首，其「資格審查委員會」還負責篩選各級議會參選人是否具備愛國資格，並互選代表進入立法會（有30或40名選委議員之說）。

（3）立法會由70人增至90人，並由三大界別產生，即地區直選、功能組別及選委會，有說分別是20、30、40人。

如此改革翻天覆地，目的就是從制度確保「愛國者」在各級議會佔絕對多數。首先，舊選委會都已是親北京人士佔多數，新增政協界別後，北京掌握選委會的安全系數更高；其次，掌握選委會後，基本上就能篩走不為北京接受的參選人。以立法會為例，未投票前，北京已鐵定掌握選委會30席及大部份功能組別席位，合共逾半議席，餘下的功能組別選舉及地區直選，能夠參選的只能是北京可接受的忠誠反對派。可以說，從政府高層、各級議會到法定團體、諮詢組織，都被北京完全控制。對比八十年代港英當局，北京對香港社會的法定控制能力強大得多。

不過，影響最深遠還是廢止《基本法》附件一及附件二。目前《基本法》附件一、二規定，修改「行政長官產生辦法」和「立法會產生辦法」，須經立法會全體議員三分之二多數通過，行政長官同意，並報全國人大常委會批准或備案，也就是所謂五部曲。但新政制之下，全國人大會授權全國人大常委會啟動這個修例程序，形同將香港剔出香港政制改革的程序，一切由北京說了算，它愛幾時改如何改都隨心所欲，也就是變成一部曲。一旦如此修改《基本法》，《基本法》就不再具備權威地位，當初對香港的承諾煙消雲散。

不過，受影響的不僅是香港人，對建制派的傷害更大：

（1）北京已不再理會程序公義、安撫港人及國際社會等表面工夫，要以我為尊掌控香港。

（2）原本在制訂香港政治規則及管治香港有很大話事權的持份者，包括香港高官、建制派、商界財團及外國投資者，全部出局；建制派及商界除非與大型央企或有強大背景的大陸財團合作，否則很難像現在般對庫房予取予求。

（3）港府進一步淪為行政及執行者角色，由此可見北京對港官的不信任及不滿。以選舉為例，北京作出決定及選委會篩選所有參選人後，由選管會、政制及內地事務局、民政局等執行。

（4）建制派北京既要「忠誠的廢物」做扯線公仔，也就是做選委會成員、各議會及諮詢組織成員，但又要有「賢能的愛國者」，也就是具有很好執行能力的愛國者，也就是高官及高級公務員了。

潘小濤

資深傳媒人

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