兩岸科技業競爭白熱化，在台灣熱門網上討論區PTT科技板上有網友貼出，早前處於大陸財金風暴中的阿里巴巴集團「2022應屆畢業生招聘」宣傳文，號稱年薪在40萬至150元人民幣（下同，約48至179萬港元），起薪點較台灣大企業台積電高，但有台灣網友認為對岸的996工時制（即早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）不合理，再加上大陸不時傳出有IT從業員疑過勞猝死，因而應聘意欲不高。另一方面，阿里巴巴的現有大陸員工亦似乎對公司相對不滿，近日有員工在內聯網發文，痛陳阿里的管理和福利等問題。

台灣網友分享的阿里巴巴招聘帖文指，阿里的工作地點在杭州、北京、上海、廣州等地，職位包括：「前端開發工程師、研發工程師JAVA、研發工程師GO、研發工程師C/C++、客戶端開發工程師（iOS/Android/Windows/Mac）、算法工程師-機器學習、算法工程師-音視頻算法/編解碼、硬件開發工程師-視頻編碼、測試開發工程師、產品運營、產品經理、數據開發」，以招聘碩士或博士應屆畢業生為主，參考年薪為40萬至150萬元。

雖然阿里巴巴開出的年薪約比台積電碩士畢業生起薪點高出1.5倍，不過由於市場上流傳「996工作制」，加上招聘宣傳文對薪資福利、工作時間並未說明，引發網友熱烈討論，有人認為加上稅金和保險等費用，實際未必能領取這麼高的薪金；亦有網友用阿里巴巴創辦人馬雲曾說的話「你們是誰，你們要幹嘛，你們要帶我去哪裏」，反諷阿里巴巴不知要把人帶去那裏；又有網友亦批評PTT上的宣傳文「吹牛」，認為要在阿里中有P7的經理職位，加上股權分成，才有機會那麼高人工，「而且也不是第一年就能變現」。

而阿里的內部似乎亦有大量不滿的聲音。據大陸《易簡財經》報道，阿里內聯網中，有員工發出《致阿里》的帖文，指出阿里的很多問題，包括「996」、「361」等，又批評馬雲「就是不想員工舒服，覺得員工舒服了公司就會不行。總是希望員工過得苦，體會自己當年創業的苦。」

「361」是指每年考核時，30%的人拿走一半以上的獎金，並有機會升職加薪，60%的人拿走剩下的那一小半獎金，最後剩下的10%沒獎金，不准調職加薪。有員工認為，此制度會令人產生焦慮。

發文的員工又形容，阿里是「沒長大的巨嬰」，不單高層仍然用20年前的手法去管理公司，卻吹噓公司招人標準非常高，但待遇卻比不上其他企業，甚至連端午節，員工飯堂自發向每位員工派糉子，但公司卻甚麼表示都沒有，結果在996的工作模式下，「耗盡人的青春換來的大概率只是一副空殼」。

大陸討論區《知乎》中，亦有大量評論抱怨阿里的管理模式，一位認證為「阿里巴巴集團員工」的網友指：「不建議大家來阿里了，公司層面去年是阿里的多事之秋，拼多多的日活用戶超過淘寶，螞蟻上市失敗，本地生活（層面）餓了麼被美團按在地上摩擦，投資蘇寧易購幾百億虧一半……真的別來，尤其是北京的同學，那麼多好公司可以選，杭州的就自求多福吧。」

知乎／PTT討論區／《易簡財經》

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