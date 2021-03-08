全球最大的無人機製造商大疆，傳出因中美關係及疫情影響，近月在北美裁減三分之一員工。有大疆前員工透露，部份人是主動離職，有些更跳槽到競爭對手，原因是頂不順大疆的權力內鬥及人才不斷流失。

總部設在深圳的大疆，其無人機在全球消費市場的市佔率超過七成。美國國防部估計，去年美國非軍事無人機市場價值42億美元。而諮詢公司DroneAnalyst估計，大疆在北美的無人機消費市場市佔率有9成，在工業市場也超過7成。

路透社報道，經訪問多名現職及離職員工，大疆在北美區原有約200多名員工中，在過去數月已有約三分之一離職或被裁退。今年2月，大疆美國研發主管離職，大疆將加州帕洛阿爾托的美國研究中心餘下的10多名研發人員解僱。

多名知情者透露，部份關鍵管理人員的離開，甚至加入競爭對手，可能動搖已遭美國政府限制的大疆的原有霸主地位。

大疆表示，它做出了一個艱難的決定，削減了帕洛阿爾托的員工數量，以反映公司「不斷變化的需求」，指大疆仍致力服務北美市場。

報道引述消息人士及競爭者，指大疆的品牌影響力、技術、製造和銷售能力，相信它不會在短期內失去美國及全球非軍用無人機的市場一哥位置。

不過，也有3名大疆前高管和兩名競爭對手稱，去年12月被美國商務部列入「實體名單」，同時關閉加州的研發業務，可能影響大疆滿足北美客戶需求的能力，因為此舉禁止大疆購買或使用美國的技術或零部件。

而大疆駐美國的公共安全負責人Romeo Durscher最近辭職，他在向美國非軍事政府部門和機構推廣無人機起關鍵作用。Durscher目前在大疆競爭對手的瑞士Auterion任職。

Durscher2014年加入大疆，他說：「離開這個遙遙領先於其他公司的市場領先者並不是個容易做出的決定，但內部鬥爭分散了人們對真正目標的注意力。到了2020年，情況變得更糟，大疆失去了很多人才。」

在Durscher離開前，大疆在北美還有多名高管離開，包括業務發展總監Cynthia Huang，她也加入了Auterion。Cynthia表示過去一年大疆的裁員讓她決定離開。

DroneAnalyst研究主管David Benowitz說，美國禁令可能會影響大疆的移動應用、網絡服務器以及部份電池和成像產品。去年夏天離職前，Benowitz曾是大疆在深圳的高管。

Benowitz稱，儘管美國政府在大疆的業務中所佔比例相對較小，但其限制措施可能會產生「寒蟬效應」，令其他買家擔心美國政府未來會採取更嚴厲限制。

美國在去年的《國防授權法案》中，禁止政府部門使用或採購中國製的無人機，以防被中國政府監控，數據「送中」。而在去年底，大疆被美國列入貿易黑名單。它被美國指控「通過濫用基因收集和分析或高科技監控，在中國境內縱容了大規模的侵犯人權行為」。

路透社／網易科技

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