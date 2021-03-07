國產5G手機晶片今年出現缺貨潮，由小米10、OnePlus 8延長銷售周期來看，今年由美國高通生產的驍龍（Snapdragon）8系處理器嚴重缺貨，而只售1,999至2,499元人民幣（約2,418至3,100港元）的紅米K40近日推出市面，首批竟有30萬部備貨，在芸芸國產手機中突圍而出。不過，小米集團副總裁盧偉冰在新機發佈時在微博貼文寫道：「哎，今年芯片（晶片）太缺了。不是缺，是極缺……」令內地民眾擔心5G手機將會大幅加價。本港學者向《蘋果》分析指，通訊晶片仍在美國制裁名單之內，加上目前沒有其他替代品，對內地產能可以有很大的衝擊，國產手機在低端市場也可能遇到瓶頸位，競爭力大大削弱；但內地仍會出售外國品牌的5G手機，相信5G手機未必會即時加價，「想賣到好高（價錢）都唔會賣到」。

國產手機品牌OPPO負責人則向內媒否認晶片缺貨，但承認「行業性缺貨，普遍存在的。」晶片除了影響手機業，也延燒到汽車業，甚至路由器、網絡攝影機及家居鏡頭等也需要用到晶片。蔚來汽車董事長李斌在2020年度財務報告的電話會議上稱，晶片對供應鏈的影響非常大，對2021年第二季度確實有一些影響，但目前來看，基本上還是能夠滿足正常的規劃，現在每天的變化都很大，「雖然能滿足我們的需求，但風險是很高的」。

國家工信部總工程師田玉龍近日表示，晶片涉及到的基礎問題比較多，有材料、工藝、設備，涉及比較長的產業鏈。他說，對於如何使晶片產業高質量發展，一是要加大企業減稅力度，集成電路企業自獲利年度開始減免其企業所得稅；二是在基礎方面進一步加強提升。

手機晶片緊缺問題浮現後，不少內地用家擔心手機價格急升。有網民稱：「要買趕緊買，配置高的手機肯定要漲價了。」另有網民表示：「無所謂，大不了舊手機再堅持用兩年。」「往年不少新款手機發佈後，數周內也有出現缺貨的情況。別信這些手機廠商，有些手機因為賣得不好，不會漲價，還會以芯片缺貨掩飾。」

有分析更指，晶片緊缺可能會導致未來2年的手機出貨量下降。不過，根據中國信通院最新數據顯示，2021年1月國內手機出貨量4,012萬部，同比增長92.8%；國內市場5G手機出貨量2,727.8萬部，佔同期手機出貨量的68%。似乎，並未受到晶片供應緊絀影響銷情。

先達廣場手機舖「電話寶」然哥向《蘋果》說：「身在先達咩都要收、咩都要賣，但好少人收小米嗰啲㗎，因為小米本身都平，拎到出嚟再放嗰陣時，都無乜價值，而本土嘅香港人就算要買小米呢，都買一手，好少小米再賣二手㗎。」

香港科技大學電子及計算機工程學系講座教授劉堅能指出，當然晶片有很多種類，但要視乎哪一款被美國制裁禁運，雖然內地都有自行製造晶片，但比起美國當然是低端的製成品，「若然係通訊晶片、甚至是電腦CPU（中央處理器）受到影響，就要好睇制裁力度有幾大」。

至於國產5G手機因為晶片緊缺會否大幅加價？劉相信不會，因為內地市場並非單一出售國產手機，仍然開放給其他外國手機供應商，在市場競爭下也不會推高價格。

《蘋果》記者／澎湃新聞網／新浪微博

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