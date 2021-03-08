（更新：內容）全國兩會正在北京舉行，下午3時舉行第二次全體會議，聽取人大常委會委員長栗戰書發表工作報告、關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告；而最高人民法院院長周強及最高人民檢察院檢察長張軍，則會發表最高人民法院工作報告及最高人民檢察院工作報告（兩高報告）。栗戰書表示，全國人大常委會「堅決維護香港特別行政區憲制秩序、法治秩序」，並表示會會為打擊港獨勢力、確保「愛國者治港」等提供法律保障。

栗戰書發表報告時指出，香港特區2019年發生「修例風波」，嚴重衝擊香港法治及社會秩序，「一國兩制」受到嚴重挑戰。人大常委會在去年6月連續召開兩次會議，審議通過香港《國安法》。去年8月、11月，先後通過香港第六屆立法會繼續履職的決定、關於香港立法會議員資格問題的決定，本次大會將作出「完善香港特區選舉制度」的決定。他強調人大將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益，維護香港憲制秩序、打擊「港獨」勢力、確保愛國者治港、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。

在發揮人大外事職能上，栗戰書表示以「落實國家元首共識」為主要任務，舉行各層級雙邊視像活動46場，出席視像會議26場，通話交流15次，開展線下外事活動27場，外交信函往來近600件。他表示，常委會舉行中俄議會合作委員會第六次會議、中法議會合作委員會第十一次會議，從立法機構角度「助力國家關係深入發展」，推動多邊交流合作，對外宣傳「中國道路」和「中國制度」，強調「人大在黨及國家有需要時，毫不猶豫在第一線進行法律、政治、外交鬥爭，維護國家利益」。

至於今年的工作計劃，栗戰書表示將會立足新發展階段，貫徹新發展理念，圍繞「十四五」規劃和2035年遠景目標謀劃人大工作。他又指出，會「實加強憲法實施和監督，維護憲法尊嚴和權威」，並且維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

根據立法工作計劃，栗戰書表示今年將初步安排審議45件法律案，及提出近20件預備項目。將會繼續實施強化公共衞生法治保障立法修法工作計劃，健全國家安全法治體系，圍繞建設現代化經濟體系、促進科技創新健全相關法律制度。完善民生保障、教育文化、社會治理、生態環保急需的法律制度。及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算等新技術新應用領域的相關法律制度。加快推進涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律「工具箱」，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。

自十三屆全國人大三次會議以來的10個月，常委會認真行使立法權、監督權、決定權、任免權，審議法律草案、法律問題和重大問題的決定草案53件，通過其中的30件；聽取審議35個報告，檢查1個決定和6部法律實施情況；決定批准或加入條約7項；審議通過39個任免案，依法任免國家工作人員259人次。

新華網

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