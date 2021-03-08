台灣高雄大樹區64歲男子方進祥周日（7日）晚與其59歲簡姓前妻為爭房產起爭執，盛怒下竟向與前妻同行的2名男性友人連開10槍，導致二人傷重身亡。方男事後逃離現場，至今日（8日）早上落網。警方在其電單車車尾箱內查獲一把改造槍枝、一個彈匣及9發子彈等犯案工具。

高雄警方於早上約9時在大寮區88高速公路下方河堤旁拘捕方男，而他當時正躺在地上休息，未有作出反抗。警方隨後搜查方男的電單車，在車尾箱內查獲一把改造槍枝、一個彈匣、9發子彈、童軍繩及一瓶酒。

方男隨後被帶回警局，其間有記者上前追問他「為何殺人？」「有何深仇大恨？」但他一直低頭不作回應。方男向警方供稱，他犯案後駕車躲到大樹區舊鐵橋的濕地公園，直到今早約5時，才從濕地公園前往大寮區88高速公路下方的河堤旁。方男強調自己非常後悔，一度打算輕生。

警方經調查後指，方男與簡女感情不睦，經常吵架，更曾有家庭暴力紀錄。兩人於10多年前離婚後，方男便與胞弟在大樹區經營麵包店，直至發現自己罹患癌症才結業。案發當日，方男因爭房產與簡女發生口角，與簡女同行的劉姓及吳姓男性友人見狀，上前勸和，卻反遭盛怒的方男開槍射擊，劉男及吳男送院搶救後宣告不治。

高雄市社會局表示，事件恐怕會對簡女造成心靈創傷，已指派社工進行輔導，並透露簡女已承受方男的言語及肢體暴力長達10年，是其家庭暴力暨性侵害防治中心的個案之一。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／《中時新聞網》

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