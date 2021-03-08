中國今年1月通過《海警法》，允許武警轄下海警總隊對闖入中國海域內的「不法」外國船隻動武，引起國際社會關注。曾任日本防衞副大臣的自民黨議員長島昭久認為，中國以《海警法》企圖推翻日本對釣魚台列嶼（日稱：尖閣諸島）的有效控制，這是出於國家意志，而他相信今次「中國是來真的」。

日本共同社報道，長島昭久受訪時表示，日中之間的緊張因《海警法》施行而升級，中國海警船頻頻巡航釣魚台海域的行動已成既定事實，日本當局應該認真應對。

至於日本政府曾提及，若中國海警船強行登陸魚台島嶼，日方或向對方進行「危害射擊」，長島昭久表示，目前民眾存在「可能無法應對海警船」的不安情緒，透過「危害射擊」的表態，應該能理解政府在一定程度上能應對，這也是為了讓中國能謹慎行動的戰略性溝通的其中一環。

不過，長島昭久認為，日方所謂「危害射擊」其實是為了阻止中國試圖奪取釣魚台的行動，雖然以「一聲槍響」引發戰爭的可能性並非為零，但長島昭久強調，開第一槍的，不會是日本。

長島昭久並表示，東海一旦出現事態，從海上保安廳的初期應對，到出動自衞隊，存在「運用上的縫隙」，即使完善法律也不能完全填補這一點，因此更應該與美國的海岸防衞隊、海軍不斷合作，進行日美聯合訓練，這樣才能填補此縫隙，進而強化威懾力。

至於美國該如何參與其中，長島昭久指出，釣魚台列嶼適用於《日美安全保障條約》第五條，此條約也規定了美國防衞的義務，若美國視而不見，恐會導致日美同盟瓦解。

共同社／《自由時報》

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