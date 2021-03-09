全國兩會上周在北京揭幕，人大常委會據報正在審議《全國人民代表大會組織法（修正草案）》，將擴大對國務院領導層的任免權。有分析指，該修正草案授權常委會在休會期間，除了可以決定部長人選外，還可決定「國務院其他組成人員」的任免，包括國務院副總理及國務委員。

《星島日報》報道指，全國人大副委員長王晨上周五（5日）在人大會議開幕式上說明「全國人民代表大會組織法（修正草案）」，形容完善全國人大組織法是「全國人大及其常委會堅持中國共產黨的領導的重要舉措」，「確保人大工作正確政治方向」。

修正草案包含「健全全國人大常委會人事任免權」，強調「為了保證國家機構正常有序運轉」，人大常委會在全國人大閉會期間，根據國務院總理的提名，可以決定國務院其他組成人員的任免；也可以根據中央軍事委員會主席的提名，決定軍委會其他組成人員的任免。另外，全國人大常委會亦可以決定撤銷國務院其他個別組成人員的職務，決定撤銷中央軍事委員會其他個別組成人員的職務。

報道引述分析指，這項修改擴大了人大常委會的任命權限，而據現時的憲法，國務院副總理及國務委員的人選，要由國務院總理提名，經全國人民代表大會表決後，由國家主席根據全國人大會議的決定任命；而在全國人大閉會期間，全國人大常委會可根據國務院總理的提名，決定部長、委員會主任、審計長、秘書長等人選；根據中央軍事委員會主席的提名，決定中央軍事委員會其他組成人員的人選。

有分析人士稱，全國人大常委會以往只可任免國務院部委首長等部級官員，但修改組織法後，也可以任免副總理、國務委員、軍委副主席、軍委委員。按不成文規定，全國人大常委會通常兩個月召開一次，有特殊需要也可隨時加開會議，這意味着在全國人大閉會期間，國務院領導層可以隨時出現變動。

《星島日報》／中央社

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