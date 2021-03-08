有錢未必能使得鬼推磨，大陸科網巨擘阿里巴巴近期向台灣科技人才招手，開出最高150萬元人民幣（近180萬港元）年薪，比台灣的全球頂尖晶片生產商台積電的起薪點高出1.5倍。惟不少台灣網民直言大陸不成文的996工作制（朝九晚九工作六天）不合理，不時傳出過勞猝死消息讓人卻步。

阿里巴巴招聘台灣人才到杭州、北京、上海、廣州等地，職位包括「前端開發工程師、研發工程師JAVA、研發工程師C/C++」等。阿里巴巴以招聘碩士或博士應屆畢業生為主，參考年薪為40萬至150萬元（47.6萬至179萬港元），此年薪比台積電聘請碩士畢業生起薪點高出1.5倍。

朝九晚九返六日台人卻步

然而，大陸科網企業的工作環境辛苦，包括朝九晚九一周六天的「996」工作制，另外還有「361」，即30%人拿走一半以上的獎金，且有機會升職加薪，60%人拿走剩下的那一小半獎金，最後剩下的10%人沒獎金，不准調職加薪。這通通讓台灣人才為之卻步。

阿里巴巴員工更稱阿里是「沒長大的巨嬰」，不單高層仍用20年前的管理手法，吹噓招人標準非常高，同時批評馬雲「就是不想員工舒服，覺得員工舒服了公司就會不行。總是希望員工過得苦，體會自己當年創業的苦」。

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