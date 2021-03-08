內地人口老化問題日益嚴重，政府想盡辦法要增加生育率，早前甚至放風會在東北率先實施全面開放生育，惟被公眾質疑政策成效，因為照顧孩子的問題和教養的費用等，都讓不少夫妻卻步。內地官媒近日發文帶風向，指政府規範託兒行業發展的文件陸續出爐，預期5年後，父母就不用再為託兒問題而焦慮。不過，內地託兒機構屢傳虐待幼童事件，不少更轟動社會，影響父母對託兒機構的信心。

內地媒體昨日（8日）轉載新華社旗下雜誌《半月談》近期刊載的文章，指內地的80後、90後因「996」（即早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）的長工時，自嘲為「社畜」，惟這個年齡段的群體，同時亦是當下生育的「主力軍」，既要工作又要照顧孩子，成為他們的煩惱之一，於是部份父母選擇將孩子交由託兒機構照顧，結果，如何選擇合適的託兒服務成為不少父母的焦慮源頭。

文章提到，中國3歲以下嬰幼兒人數超過4,700萬，中國人口與發展研究中心曾作出調查，中心主任賀丹指，在0至3歲嬰幼兒的家庭中，有託兒服務需求的佔30%，但國家衞健委的調查數據顯示，0至3歲嬰幼兒入託率只有約5%。

浙江省去年10月曾對365名家長進行問卷調查，只有少於兩成（19.2%）受訪者表示會將孩子交給託兒機構照顧，至於其餘受訪者為何沒有選擇去託兒機構，當中因「有父母等家人帶，沒必要」的比例最高，佔41.9%，其他重要因素包括費用高無力承擔、機構少很難找、不放心機構質量等。

民眾對嬰幼兒照護服務的需求非常迫切，但同時又會猶豫不決。在杭州下城區，副區長包曉東指區內將近4,500個家庭需要託兒，佔全區三分一，當中94%家庭希望託兒費用控制在每月4,000元人民幣（下同，約4,767港元）以下，但當真的讓他們去選擇2,000元（約2,383港元）的託兒機構時，「很多家長又不放心」。

去年受到武漢肺炎疫情影響，部份託兒機構經營困難，杭州市下城區政府推出扶持政策，給予一次性建設補助，又鼓勵發展老百姓負擔得起的收費模式。賀丹認為，民辦託兒機構正在艱難成長，「十四五」期間，國家應幫助託兒機構降低成本，以達到普遍惠及一般民眾的價格後，還可持續發展。

文章又提到在國家層面，規範託兒行業發展的各種文件正在陸續出爐，頂層政策日漸清晰，可望5年後年輕夫婦不再為託兒而焦慮。

然而，內地託兒機構屢傳虐待幼童事件，其中，2017年底，內地最大旅遊網站攜程（Ctrip）在上海總部自設的幼兒園底被揭有女員工虐打幼童，更強餵吃芥辣的事件，最令民眾哄動。當時流傳的影片顯示，一名長髮女子強迫幼兒進食不明物品，先將牙膏狀物品強行塞進男童嘴裏，導致男童因疼痛而哭喊，其後她又把物品硬塞進另一名女童口中。片中還可見，該名女員工幫一名女童換衣服時，突然暴躁地把女童的書包狠摔地上，還用力戳女童頭部，令她失去重心，頭部撞向枱角。攜程負責人事後證實事件，指幼童被餵食芥辣，家長得悉事件後包圍幼兒園，逼涉事女員工下跪道歉，還毆打她，強灌芥辣進其口中以作報復。

前年2月，江蘇南京亦傳出一間每月收費1.4萬元（約1.6萬港元）的託兒機構，發生老師虐待學生事件。一名兩歲半男童被指中午時不吃飯，被老師毆打臉部及頭部，並踢他的屁股。事件導致才上學4、5天的男童拒絕再去，男童母親到學校翻查閉路電視，驚見涉事老師不僅動作粗爆，還刻意將其子帶到攝錄鏡頭死角位置施行虐待。

虐童事件頻頻被揭發，網上不斷有聲音狠批當局監管不力，但同類事件仍持續發生。今年1月，陝西省西安市一間幼兒園的3歲女生，被發現遭老師用針拮虐待，全身上下竟有多達29個針孔。女童的母親在家長及學校的即時通訊群組中曝光事件，涉事老師卻「已讀不回」，幼兒園校長雖聲稱對虐童事件零容忍，卻沒有展開調查。當地警方隨後介入，傳召涉事老師錄口供，並表示會調查。

內地託兒機構質素參差，家長為選擇可靠的機構而焦慮，但事實上，「託兒」本身對幼童的心理成長同樣可能造成負面影響。臨床心理學家鄒凱詩向《蘋果》表示，子女長期交由其他人照顧，可能對其個人情緒培養、自我形象都會有影響。她提到其中一個個案，事主父母生了3個孩子，但只有事主由保母照顧長大，但保母對事主的態度很冷淡，結果事主長大後嚴重抑鬱，覺得自己不被愛、不重要，與父母關係變得疏離，與朋友相處時亦會標奇立異，甚至相約去玩時會無故「甩底」，希望藉此博取朋友的關注。

鄒凱詩指，若父母因為工作關係，被迫長時期由他人照顧子女，需留意子女的表現，例如是否時常想念父母？有沒有妒忌其他兄弟姊妹？或者一些行為上有否出現倒退？這些都可能會影響子女日後的成長。

《半月談》／《蘋果》記者

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