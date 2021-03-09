河北石家莊一幢26層高的眾鑫大廈，今早11時許突然起火，辦公人員還拍下窗外熊熊烈焰，險象橫生。石家莊市消防部門證實，火場無人被困，目前明火已被撲滅。

眾鑫大廈的高層發生火災， 樓上不斷掉落燃燒物。據悉大廈共26層，有622個單位，大火從1層開始燒起。據現場群眾反映，大火燃燒時聽到爆炸聲。

石家莊市長安區人民政府公室發出通報，位於建設大街與範西路交口東南角的眾鑫大廈外牆保溫材料起火。火情發生後，消防、公安、城管等部門共派出消防車45輛、供水車10輛全力開展撲救；青園街道辦事處進行疏散工作。截至下午1時28分，火情已基本得到控制，樓內商戶、工作人員和附近7幢居民樓居民已安全撤離，沒有人員傷亡情況。火災具體原因正在調查中。

眾鑫大廈於2003年建成，樓高111.6米，共26層。大火後，整幢商廈已被完全燻黑。

央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！