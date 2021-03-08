全國人大委員長栗戰書昨日在全國人大會議上提到今年的立法及修法重點，當中不少均與公共衞生範疇有關。他亦特別強調人大會在不同的議題「扛起應盡的政治責任」，闡明中方立場。

年底前修訂動物防疫法

栗戰書昨日在人大會議發表工作報告，表示今年全國人大初步計劃將審議45條法案，及提出近20件預備項目。當中將繼續強化公共衞生法治保障立法修法工作計劃、制訂突發公共衞生事件應對法等，包括完成修訂《動物防疫法》等六項工作；修改《野生動物保護法》、《執業醫師法》、《傳染病防治法》、《國境衞生檢疫法》等11項工作，則將會在今年底前完成。

同時他也提到，當局會加快國家安全立法及涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等範疇，「充實應對挑戰、防範風險的法律工具箱，推動形成系統完備的涉外法律法規體系」，以及制訂反有組織犯罪法及陸地國界法等。不過綜觀整篇報告，栗戰書在兩岸議題方面則沒有提及具體論述。

另外，他指出人大常委會發言人、外事委發言人、法工委發言人等在維護國家利益上一直發揮作用，相關發言人機制過去一年在涉港、涉疆、涉台和抗疫等問題上表明中方立場。他強調，人大在任何情況下都將毫不猶豫在法律、政治和外交等鬥爭時，「扛起應盡的政治責任」。

央視