台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）周二（9日）公佈最新的邊境檢驗不合格清單，當中包括由杏豐實業股份有限公司自德國進口的「NUKNUK迪士尼安睡型乳膠安撫奶嘴」、朵芬貿易有限公司自緬甸進口的「KOALA冷凍旭蟹（FROZEN SPANNER CRAB）」、新鑫發食品有限公司自越南進口的「純100%花生醬（PEANUT BUTTER）」，及梅村水菓有限公司自日本進口的「MEIKO鮮草莓（FRESH STRAWBERRY）」等。

食藥署表示，「NUKNUK迪士尼安睡型乳膠安撫奶嘴」被發現於蒸發殘渣溶出試驗有68ppm（parts per million，百萬分之一的濃度）的雜質溶出，超出40ppm以下的標準值。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這是近6個月來的第一宗奶嘴溶出率不合格事件，並要求廠商將相關不合格產品共324個奶嘴，全數退運或銷毀。

「KOALA冷凍旭蟹（FROZEN SPANNER CRAB）」則被發現重金屬鎘數值超標，約14,400公斤產品須全數退運或銷毀。陳慶裕表示，這也是近6個月國內首次有這麼大量的進口蟹產品有金屬鎘超標問題，強調食藥署會加強抽驗。

至於「純100%花生醬（PEANUT BUTTER）」就被驗出真菌毒素含量超標，約13,260公斤的產品須全數退運或銷毀。陳慶裕稱，該進口商所進口的同款產品，在6個月內已有兩次黃麴毒素超標的紀錄，食藥署會針對該廠商此產品提高抽驗比率至100%。而「MEIKO鮮草莓（FRESH STRAWBERRY）」亦被驗出農藥殘留含量不符規定，共408公斤的貨品須全數退運或銷毀。

台灣《蘋果新聞網》

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