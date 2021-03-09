繼美國、加拿大國會表態認定中國在新疆進行「種族滅絕」（genocide）後，荷蘭議會上月底也通過動議譴責中國對維族人實行「種族滅絕」政策。對於西方的指控，內媒和荷蘭華人團體作出反擊。當地55家華人團體在中文報章《聯合時報》刊登聲明，指摘荷蘭議會的動議「罔顧事實與常識，蓄意污衊抹黑中國，粗暴干涉中國內政」。官媒天山網昨晚則報道，新疆維吾爾自治區部份企業和民眾正委託律師起訴德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）。

新疆維吾爾自治區的民眾稱，鄭國恩散佈「強迫勞動」等涉疆謠言，致使他們的聲譽受損並遭受經濟損失。目前，他們已向新疆地方法院提出民事訴訟申請，要求鄭國恩賠禮道歉、恢復名譽並賠償損失。

天山網又透露，近年來，鄭國恩在Twitter等社交媒體平台上頻頻發表涉疆言論，炮製「新疆對少數民族實行強迫勞動」等涉疆虛假學術研究成果，受到西方媒體追捧。受其謠言誤導，部份國家和企業減少甚至停止自新疆進口棉花和棉花製品，新疆部份棉農、加工企業遭受較大經濟損失。「對於鄭國恩之類的人員或機構，不排除還會有更多受損的企業和個人提起訴訟申請。我網（天山網）將繼續跟進案件進展，並進行後續跟蹤報道。」

鄭國恩上周二（2日）發表一份最新報告，指新疆有兩種大規模、政府支持的強迫勞動項目在運行：第一種是新疆再教育營項目（中國官方稱職業技能教育培訓中心），以「去極端化」為目的，這些從營內畢業的「學員」之後會被送到附近的工廠工作。

第二種是農村剩餘勞動力轉移就業的項目，這個項目是以「扶貧」為目的，這些勞工接受強制培訓與工作安排，包括採集棉花等季節性的勞動，通常是針對沒有進入過再教育營的維吾爾族人。他們也可能被送到其他的省份工作。

據德國之聲報道，鄭國恩發表這份報告是建基於中國南開大學中國財富經濟研究院在2019年12月發佈的《新疆和田地區維族勞動力轉移就業扶貧工作報告》所作出的分析。南開大學所做的這份報告據報目前已下架。

美國人權組織「共產主義受難者基金會」高級研究員的鄭國恩，去年6月曾發表報告，聲言他發現了一些2019年的文件，在維吾爾族人居住的新疆兩個縣出現了針對部份育齡已婚婦女的大規模絕育計劃。路透社引述鄭國恩稱，他的報告提供了迄今為止「最強而有力」的證據，證明北京政府在新疆推行的政策符合聯合國引用的種族滅絕標準之一。

對此，新疆發展研究中心曾在網站上發表報告說道，新疆人口近年來持續增長，其中維吾爾族人口增幅和出生率均高於全疆平均水平。報告也提供數據指出，新疆常住人口從2010至2018年增長近14%，其中維族人口增長超過25%，漢族人口則小幅度上升2%。報告提到，新疆依法實行計劃生育政策，民眾「自主選擇安全、有效、適宜的節育措施」，不存在強制絕育等問題。

中心也將矛頭指向鄭國恩，指他「片面引用」數據和「別有用心」的個案報道和聲稱新疆自然人口增長急劇下降。報告指這既不符合科學研究方法和學術規範，也不符合新疆的真實情況，並說在依法實行計劃生育過程中，維族等少數民族的權益得到充份保障。

荷蘭55個華社登報譴責荷蘭國會

至於，55個華人社團在報章刊登聲明，質問動議的荷蘭政客是否曾去過新疆？是否真正拿到第一手真實數據和材料？還指「少數荷蘭議員為了在大選前惡意炒作，是為自己撈取政治資本的把戲」。

流亡荷蘭、曾公開新疆集中營計劃的「中國電文」吹哨人阿斯雅（Asiye Abdulahed）向自由亞洲電台指出，這些華僑社團充當中共統戰工具，利用荷蘭的民主和自由環境為中共辯護。阿斯雅說：「中共在全世界各地滲透，中共通過海外華僑社團在西方發揮作用，破壞西方的民主自由價值觀。它們（華僑社團）雖然享受着荷蘭的民主和自由，但是它們不會指摘中共對維吾爾人的種族滅絕，它們為中共發聲。」

天山網／自由亞洲電台

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