適逢國際婦女節，美國國務院於美東時間8日頒發年度「國際婦女勇氣獎」，來自中國、緬甸、白羅斯，以及伊朗等14國女性獲獎。當中一名獲獎者為中國知名維權律師王宇，但她已失蹤，並未出席網上頒獎典禮。

今年獲獎人分別來自14個國家，其中包括有「中國最勇敢女律師」之譽的王宇、緬甸學運領袖翁斐斐（Phyoe Phyoe Aung）、白羅斯反對派人物科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova），以及因去年在一場國際賽事中未戴頭巾引發國內撻伐，不敢返國而轉向英國尋求庇護的伊朗象棋裁判巴雅特（Shohreh Bayat）等。

今年典禮也額外頒贈榮譽獎項給7名為國家和社區付出貢獻，卻在去年遭暗殺身亡的阿富汗女性，以突顯越來越多阿富汗女性遭襲擊的問題。多數獲獎人皆有出席網上頒獎典禮接受表揚，但科列斯尼科娃因人在監獄未能參加，王宇也因失蹤並未出席，引發美國國務卿布林肯關注。

布林肯在致辭中表示，王宇是中國最知名的維權律師之一，她代理受虐孩童、少數族群、婦女與宗教信徒案件，但她的工作讓自己直至今日都飽受北京政府壓力。他說，美方過去兩天未能與王宇聯繫，「我們感到憂心，因為我們知道她想要參加今天的典禮，我們會持續跟進這件事，若必要也會對她的案件公開發聲」。

王宇雖未出席頒獎典禮，但國務院仍播放她事前錄製的短片。王宇在影片中表示，她是中國人權律師，來自內蒙古，在北京執業；2008年曾被公檢法迫害，遭判刑2年半，2015年也因為代理人權案件被政府打擊報復，先是被關了一年多，又被軟禁一年多。

王宇指出，作為一個法律人，她還是希望推進中國法治建設，在社會上實現人權、法治、公平與正義。她也向外界喊話，「希望能有更多人站出來，為中國法治和公平正義吶喊」。

現年49歲的王宇，她自2011年開始代理過多宗敏感維權和政治案件，曾為許多社運人士、法輪功學員辯護。自此之後，她飽受中國警方騷擾威脅，2015年當局針對人權律師和維權人士進行「709抓捕」行動，她也是第一名被捕的律師。2020年12月，王宇接到北京司法局通知，指其律師資格已被取消。王宇相信，事件與她早前聲援因「煽動顛覆國家政權」罪被判刑的維權律師余文生有關。

中央社

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