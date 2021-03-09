在大陸的反對下，台灣一直未能加入世衞，但台灣成功防疫的優異表現仍然獲得世界的肯定，西班牙第2大報章《世界報》，刊登回顧疫情的特別報道，整理出全球前5名的「防疫奇蹟國家」，台灣更被列於首位，報道又訪問台灣衞福部長陳時中，後者透露台灣已採購近2,000萬劑武漢肺炎疫苗，並提出中期的接種目標，希望達至65%人口都有免疫力。

《世界報》的「疫情周年回顧」專題報道，將台灣、新西蘭、韓國、日本及芬蘭列為全球前5大防疫最佳國家，分析5國對抗武漢肺炎的策略，稱呼5國為「防疫奇蹟國家」。報道提到，「歐亞間國情、民情迥異，各國防疫政策需因時因地制宜，迅速動員、果斷決策、落實作為、統籌資源合理分配及訊息公開透明等防疫原則，值得各國參考」。

報道提出，台灣的表現於5個國家之中位列榜首，在分析台灣的防疫策略時，《世界報》以「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」3大重點為標題，肯定台灣的經驗足以讓各國借鏡。

《世界報》又書面訪問衞福部長陳時中，了解台灣的防疫方法，陳時中以電郵回覆指，台灣有2003年對抗沙士（SARS）的經驗，有助快速遏止疫情，又因鄰近大陸，台灣在疫情初期迅速採取3大防疫策略，包括嚴管邊境風險、高科技及大數據社區防疫策略，以及強化醫療體系，阻止疫情在本土大爆發。

陳時中透露，台灣的中期目標是建立65%人口群體免疫力，迄今已簽署採購近2,000萬劑疫苗，若疫苗供應順利，預估明年2月底前，至少1,500萬人將接種1劑疫苗。

截至昨日（8日），台灣武漢肺炎的確診人數為976人，10人死亡，死亡率與全球的數字相比，低超過一半。

《世界報》／中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！