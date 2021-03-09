國家主席習近平在2015年4月成立「中國足球改革領導小組」，要在2050年把中國打造成足球強國，提出「中國夢」必須包括「衝出亞洲、走向世界」的足球夢。可是，2020年天津天海宣佈解散，今年輪到天津津門虎（前稱：天津泰達）亦被指財困散班在即，如果冠軍球隊江蘇蘇寧也宣佈解散，中超將在2年內消失3支球隊。內媒形容「如果連頂級聯賽的衞冕冠軍都拯救不了，中國足球，那還是散了吧……」換言之，習總的足球夢也宣告破滅！

自1994年中國足球職業化改革以來，三級職業聯賽中超、中甲、中乙已至少有95支球隊宣告解散，當中還沒包括在今年已經宣佈停止營運的江蘇球會，以及至今仍無音訊的天津津門虎球會。回望過去10年的「金元足球時代」，內地企業的資本力量為中國足球帶來曙光，但又製造出一個巨大的泡沫。

黨的十八大以來，黨中央將振興足球作為建設體育強國的重要任務。2015年3月，國務院發佈《中國足球改革發展總體方案》，其中職業聯賽的商業開發與足球產業的全面發展成為改革要點。同一時間，綠地、華夏幸福、蘇寧、佳兆業等龍頭企業紛紛入主職業球會，連同先前入場的恆大、富力等資本巨賈，掀起「金元足球」的風潮。

巨賈將高水準的外援和教練帶到中國，加上正值當打之年巴西國腳奧斯卡（Oscar）和保利尼奧（Paulinho）、世界球星謝拉特、比利時翼鋒卡拉斯高等先後到中超踢球。德甲門興格拉德巴赫的中國項目經理凌軒說：「不可否認的是，資本的力量讓中國球員與球迷朋友在本土就有機會見識到世界足球最前沿的趨勢與頂級的水平。」

自2018賽季開始，中國足協要求各級聯賽球隊遞交前一賽季《全額支付教練員、運動員、工作人員工資獎金確認表》，有欠薪紀錄的球會部將被取消註冊資格。基於此設定的門檻，2020年成為了球隊解散的高峯期，共有11支球隊因欠薪問題遭遇足協清退，另有3支球隊主動申報退出職業聯賽，其中包括一度殺進亞冠盃8強的天津天海。

此外，內地政權開始擔心依靠網絡平台凝聚起來、自我生成的「工會」或組織的力量，勢要把聚眾維權消弭於「萌芽階段」。上月初，外賣App「餓了麼」降低騎手的過年獎金引發軒然大波，網紅「外送江湖騎士聯盟盟主」透過自拍影片串連騎手維權，最終餓了麼向騎手致歉並採取行動跟進。不過，「盟主」雖然成功爭取自身權益，卻被當地公安帶走，並消失了多日沒有音訊，餓了麼的相關人士表示：「這個人已經被抓了。」而這則新聞也在網上被刪除。

今趟，在微博等內地社交網站，流傳的圖片與文宣包括「抵制蘇寧，人人有責，還我江蘇隊」、「熱愛生活，熱愛足球，遠離蘇寧」、「SUNING OUT」等。從江蘇蘇寧宣佈暫停營運至今，許多球迷不滿的情緒一再推高，無法忍受蘇寧集團的決定，因此在網絡上開始串連抵制蘇寧集團旗下，包括蘇寧易購在內的商品與服務。事件已經引起內地公安關注，還警告球迷不要鬧事，否則會採取拘捕行動，究竟在兩會期間會否向蘇寧球迷會開鍘，還要拭目以待。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！